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Yaşam
13
Bu kareler hayran bırakıyor

2023-05-31 20:36:54
Bu kareler hayran bırakıyor

Sarı çiçeklerle süslenen Güzeldere mendereslerinden kartpostallık görüntüler...

#1
Foto - Bu kareler hayran bırakıyor

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki mendereslerin sarı düğün çiçekleriyle süslenen hali kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

#2
Foto - Bu kareler hayran bırakıyor

Doğanın canlanması ile birlikte açan düğün çiçekleriyle sarı renge bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

#3
Foto - Bu kareler hayran bırakıyor

Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar da araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzarayı izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

#4
Foto - Bu kareler hayran bırakıyor

Tatvan’dan Hizan’a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, sarı düğün çiçekleriyle renklenen Güzeldere Vadisi’nin dikkatlerini çektiğini belirterek, “Tatvan’dan Hizan’a gidiyorduk. Güzeldere Vadisi’nde oluşan bu güzel manzarayı gördük, arabamızı durdurduk ve fotoğraf çektik. Çok güzel bir ortam var, harika bir güzellik var” dedi.

#5
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#6
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#7
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#8
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#9
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#10
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#11
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