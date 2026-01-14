  • İSTANBUL
Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!

İstanbul'da direksiyon sınavında kendisine haksızlık yapıldığı iddiasında bulunan vatandaşın başvurusu üzerine KDK yetkilileri devreye girdi.

#1
Foto - Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alabilmek için yapılan direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu.

#2
Foto - Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!

VATANDAŞTAN HAKSIZ BAŞARISIZLIK ŞİKAYETİ Kurumun kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, sürücü ehliyeti alabilmek için yazılı sınavların ardından direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına katıldı. Sınavda ilk parkuru başarıyla tamamlayan sürücü adayı, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek, sınav ücreti ödemek zorunda kaldı.

#3
Foto - Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!

Sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi biçimde yapıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren kişi, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla direksiyon sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesi adına mevzuat düzenlemesi yapılması için KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

#4
Foto - Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!

SINAV GÜVENLİĞİ VE SOMUT DELİL İHTİYACI KDK'nin kararında, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sınav güvenliği ile kamu hizmetine duyulan güvenin artırılması, sınav görevlilerinin keyfi veya önyargılı değerlendirme ihtimalinin azaltılması, sınav sürecinde ortaya çıkabilecek uygunsuz davranışların önlenmesi ve olası kazaların tespit edilebilmesi açısından sınavların kamera ile kayıt altına alınmasının önemli bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

#5
Foto - Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!

Kamera ile kayıt alınması halinde, adayların sınav sürecine ilişkin itirazlarında somut delil sunabilmesine imkan tanınacağına işaret edilen kararda, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin de izlenebileceği, bunun sınav hizmetlerine ilişkin idari uygulamalarda standardizasyonu güçlendireceği kaydedildi.

#6
Foto - Bana haksızlık yapıldı devri bitiyor: İşte yeni direksiyon sınavı düzenlemesi!

BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü, sınav sürecinin kamera kaydına alınmasına dair hüküm konulması yönündeki değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını KDK'ye bildirdi.

