Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

"ÇOK KISA BİR SÜREDE NAMAZ KILDIM" Genç kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı: 06CMV559 plakalı 19.30 Isparta-Kastamonu aracında otogarda bavullar indirilirken hemen çimlerin üzerinde namaz kılıp en fazla 2 dakika aracı beklettiğim için yolcular ve muavin tarafından hakaretlere ve bağrışa maruz kaldım. Akşam namazının geçmesine çok az bir dakika kaldığı sırada Sandıklı Otogarında yolcu indirilmesi sebebi ile muavine iki dakika namazımı kılsam dediğimde 15-20 dakika sonra mola vereceğimizi söyledi. Ben de o zamana vaktin geçtiğini, bagajları indirene kadar benim hemen otobüsün durduğu yerde çimlerin üzerinde namazı kılabileceğimi söyledim. Çok kısa bir sürede namazımı kıldım otobüse geçerken yolcuların ve muavinin bağırmalarına maruz kaldım. Bunun üzerine 'Tamam, hakkımda ne yapmanız gerekiyorsa yapabilirsiniz şu an' dedim. Buna rağmen muavin ve yolcu erkeklerden birisi bağırmaya devam etti, böyle yaparak dinden nefret ettirdiğimizi, sesimi kesmem gerektiğini söyledi. Otobüstekiler de bana namazı kaza yapabileceğimi, kul hakkına girdiğimi, 'bir de namaz kılacak' gibi ifadeler kullanmaya devam etti.