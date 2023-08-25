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Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

2023-08-25 09:44:21
Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

Isparta-Kastamonu istikameti arasında otobüsle seyahat eden genç bir kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolsular ve muavin tarafından sözlü şiddete uğradı. Hatice Kübra Karabaş, yaşadığı çirkin olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Karabaş, Sandıklı Otogarı'nda yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ve otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı.

#1
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

Otobüsle seyahat eden genç bir kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldı. Hatice Kübra Karabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sandıklı Otogarı'nda yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ve otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı. Yolcuların kendisine "Geri zekalı, beyinsiz, aptal. Şimdi döveceğim, elimde kalacaksın" dediğini söyleyen Karabaş, muavinin de sözlü şiddetiyle karşılaştığını ifade etti. Genç kadın, "Çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir bunu kabul ederim. Ancak otobüsteki yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum" dedi.

#2
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

"ÇOK KISA BİR SÜREDE NAMAZ KILDIM" Genç kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı: 06CMV559 plakalı 19.30 Isparta-Kastamonu aracında otogarda bavullar indirilirken hemen çimlerin üzerinde namaz kılıp en fazla 2 dakika aracı beklettiğim için yolcular ve muavin tarafından hakaretlere ve bağrışa maruz kaldım. Akşam namazının geçmesine çok az bir dakika kaldığı sırada Sandıklı Otogarında yolcu indirilmesi sebebi ile muavine iki dakika namazımı kılsam dediğimde 15-20 dakika sonra mola vereceğimizi söyledi. Ben de o zamana vaktin geçtiğini, bagajları indirene kadar benim hemen otobüsün durduğu yerde çimlerin üzerinde namazı kılabileceğimi söyledim. Çok kısa bir sürede namazımı kıldım otobüse geçerken yolcuların ve muavinin bağırmalarına maruz kaldım. Bunun üzerine 'Tamam, hakkımda ne yapmanız gerekiyorsa yapabilirsiniz şu an' dedim. Buna rağmen muavin ve yolcu erkeklerden birisi bağırmaya devam etti, böyle yaparak dinden nefret ettirdiğimizi, sesimi kesmem gerektiğini söyledi. Otobüstekiler de bana namazı kaza yapabileceğimi, kul hakkına girdiğimi, 'bir de namaz kılacak' gibi ifadeler kullanmaya devam etti.

#3
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

HAKARET ÜZERİNE HAKARET ETTİ Karabaş, paylaşımının devamında öğretmen olduğunu söyleyen bir kadının kendisine hakaret ettiğini şu sözlerle anlattı: "Ben de bu söylemlere karşı sessiz kalmadım, önümde oturan kadın yolcu ayağa kalkıp bana 'Kaç yaşındasın sen, 18 yaşında bile değilsin burada konuşuyorsun, kes sesini, geri zekalı, beyinsiz, aptal, şimdi döveceğim, ben öğretmenim bir sürü öğrenci yetiştirdim bunun gibi terbiyesiz görmedim. Şimdi elimde kalacaksın' şeklinde ifadelerde bulundu. Ben de sürekli olarak hakaret etmemesi gerektiğini, kendisi susmadıkça ben de susmayacağımı belirttim. Bir diğer erkek yolcu da aynı şekilde 'Bunlar dini kullanıyor. Birileri bunun gibileri tutuyor, çalıyorlar, hırsız bu' dedi."

#4
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

"MUAVİN 'KES SESİNİ" DİYE BAĞIRDI Otobüs firmasında görevli olan muavinin yaşananlar üzerine kendisine tepki gösterdiğini söyleyen genç kadın şöyle devam etti: "Muavinse hakaret eden, saygısızca konuşan karşı taraftakiler olmasına rağmen sürekli olarak sesini kes diye bağırarak karşı tarafa bir kelime dahi etmedi. Burada otobüs yolculuğu sırasında benim namaz kılmak için çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir evet. Farklı düşünceler olabilir bunu kabul ederim. Ancak otobüsteki yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette haklısınız gibi ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum."

#5
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

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Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar

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