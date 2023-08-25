2023-08-25 09:44:21 Bu kadarı pes dedirtti! Namaz kılan kadına hakaretler yağdırdılar
Isparta-Kastamonu istikameti arasında otobüsle seyahat eden genç bir kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolsular ve muavin tarafından sözlü şiddete uğradı. Hatice Kübra Karabaş, yaşadığı çirkin olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Karabaş, Sandıklı Otogarı'nda yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ve otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı.