"Bu kabul edilemez" diyerek karar aldılar! İran savaşına Suudi Arabistan da dahil oluyor: Bakın kimin tarafında yer alacaklar
"Bu kabul edilemez" diyerek karar aldılar! İran savaşına Suudi Arabistan da dahil oluyor: Bakın kimin tarafında yer alacaklar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Krallık topraklarını hedef alan saldırılar sonrası İran’a karşı askeri misilleme yetkisi vererek bölgedeki gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıdı. CNN’in haberine göre, İran’ın eylemlerini "korkakça" olarak niteleyen Selman, askeri birimlere olası tüm karşılık seçenekleri için hazırlık talimatı verdi. Riyad yönetiminin bu sert çıkışı, Körfez’de her an yeni ve çok daha büyük bir savaş cephesinin açılabileceği sinyalini veriyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "korkakça" olarak nitelendirerek olası askeri misilleme için yetki verdi. CNN'de canlı yayında konuşan kanalın uluslararası diplomatik editörü Nic Robertson, Riyad yönetiminin, krallığın güvenliğini hedef alan girişimlere karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini açıkladığını duyurdu.

Robertson'a göre Veliaht Prens, saldırıların sivil alanları ve kritik altyapıyı hedef almasını sert sözlerle eleştirdi. İran'ın eylemlerini "korkakça" olarak tanımlayan bin Selman, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlal edildiğini ve bunun cevapsız kalmayacağını ifade etti.

Robertson'un aktardığına göre Veliaht Prens, askeri birimlere gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verirken, olası karşılık seçeneklerinin değerlendirilmesi için yetki tanıdı. Bu adım, Riyad'ın diplomatik tepkiden öteye geçebileceği şeklinde yorumlandı.

Suudi yönetimi, krallığın kendini savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı. Güvenlik birimlerinin yüksek alarma geçirildiği ve hava savunma sistemlerinin aktif tutulduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın doğrudan askeri karşılık vermesi halinde Körfez'de yeni bir cephe açılabileceği uyarısında bulunuyor. İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi, Orta Doğu'daki dengeleri daha da kırılgan hale getirebilir.

Sudi arabistanın EGEMENLİGİNİ!!!!! iran ihlal mi ediyormuş....

Şerif hüseyinlerin torunlarına çok yakışmış bu söz... Bu davranış.....

Ahsen

İRAN ,ABD İSRAİL = .... Bunlar dünyanın belaları... (İngiliz de görünmeyeni)
