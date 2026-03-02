“Bu kabul edilemez” diyerek karar aldılar! İran savaşına Suudi Arabistan da dahil oluyor: Bakın kimin tarafında yer alacaklar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Krallık topraklarını hedef alan saldırılar sonrası İran’a karşı askeri misilleme yetkisi vererek bölgedeki gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıdı. CNN’in haberine göre, İran’ın eylemlerini "korkakça" olarak niteleyen Selman, askeri birimlere olası tüm karşılık seçenekleri için hazırlık talimatı verdi. Riyad yönetiminin bu sert çıkışı, Körfez’de her an yeni ve çok daha büyük bir savaş cephesinin açılabileceği sinyalini veriyor.