2024-06-28 08:57:35 Bu işi yapıp 800 lira yevmiye alıyor
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da fırıncılar, ocak başında zorlu mesai yapıyor.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da fırıncılar, ocak başında zorlu mesai yapıyor.
Afrika sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Hatay'da gün içinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Bazı meslek grupları da kavurucu sıcaktan olumsuz etkileniyor. Bu meslek gruplarından biri olan fırıncılar, kavurucu sıcakta ekmek parası için mesai yapıyor.
Yazın sıcaklarda zor oluyor çalışamıyoruz. Hava 42 dereceyi bulduğu zaman hiç çalışamıyoruz. Fırının 350 derece sıcaklığı var zor oluyor. Sabah 7'de başlıyoruz akşam 7'ye kadar durmamak şartıyla devam ediyoruz. Günlük yaklaşık 800 TL kazanıyorum" dedi.
Sürekli ateşin karşısında zorlandıklarını dile getiren Mehmet Avcı ise, "25 yıllık fırıncı ustasıyım. Yazın havalar çok sıcak oluyor. Fırının içi daha sıcak 350 derecenin karşısında çalışıyorum. İşimiz yaklaşık 12 saat sürüyor. Sürekli ateşin karşısındayız zorlanıyoruz. İşimiz çok zor. Günde 3 defa ara verip duş alıp geliyoruz. Ayağımızın altında sıcaktan dolayı buzlu sular oluyor" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23