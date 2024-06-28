  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Bu işi yapıp 800 lira yevmiye alıyor

2024-06-28 08:57:35
Bu işi yapıp 800 lira yevmiye alıyor

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da fırıncılar, ocak başında zorlu mesai yapıyor.

#1
Foto - Bu işi yapıp 800 lira yevmiye alıyor

Afrika sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Hatay'da gün içinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Bazı meslek grupları da kavurucu sıcaktan olumsuz etkileniyor. Bu meslek gruplarından biri olan fırıncılar, kavurucu sıcakta ekmek parası için mesai yapıyor.

#2
Foto - Bu işi yapıp 800 lira yevmiye alıyor

#3
Foto - Bu işi yapıp 800 lira yevmiye alıyor

Yazın sıcaklarda zor oluyor çalışamıyoruz. Hava 42 dereceyi bulduğu zaman hiç çalışamıyoruz. Fırının 350 derece sıcaklığı var zor oluyor. Sabah 7'de başlıyoruz akşam 7'ye kadar durmamak şartıyla devam ediyoruz. Günlük yaklaşık 800 TL kazanıyorum" dedi.

#4
Foto - Bu işi yapıp 800 lira yevmiye alıyor

Sürekli ateşin karşısında zorlandıklarını dile getiren Mehmet Avcı ise, "25 yıllık fırıncı ustasıyım. Yazın havalar çok sıcak oluyor. Fırının içi daha sıcak 350 derecenin karşısında çalışıyorum. İşimiz yaklaşık 12 saat sürüyor. Sürekli ateşin karşısındayız zorlanıyoruz. İşimiz çok zor. Günde 3 defa ara verip duş alıp geliyoruz. Ayağımızın altında sıcaktan dolayı buzlu sular oluyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine olay iddialar! İmamoğlu telefon edip… İşte İsmail Saymaz'ı Sözcü'den koparan olay
Gündem

Yine olay iddialar! İmamoğlu telefon edip… İşte İsmail Saymaz'ı Sözcü'den koparan olay

İsmail Saymaz, Fatih Portakal'ın 14 milyona imza attığı Sözcü TV'de ayrılarak Halk TV'ye geçti. Saymaz'ın ayrılığının arkasında CHP'li İBB B..
“Utanmaz adam” Sen ne biçim adamsın?
Sosyal Medya

“Utanmaz adam” Sen ne biçim adamsın?

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı bir amcanın videosu en çok izlenen videolar arasına girdi. Yaşlı amca Filistin aklına gelince “Utanmaz adam..
Koray Aydın istifa etti!
Siyaset

Koray Aydın istifa etti!

İYİ Parti kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın, partiden istifa etti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka, faizi yüzde 50'de sabit tuttu.
Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı
Dünya

Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı

Almanya savaşa mı hazırlanıyor? Bir Federal Meclis komitesi, İngiliz Brimstone 3 havadan karaya füzelerinin satın alınması için finansmanı o..
Milyonlarca memur ve emekli o tarihe kitlendi! İlişkin işte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Ekonomi

Milyonlarca memur ve emekli o tarihe kitlendi! İlişkin işte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Emeklilerde zam oranı kök maaşlara uygulanacak. Merkez Bankası'nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23