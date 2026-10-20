Gökyüzünde ve sahada rakipsiz Türk teknolojisi: Düşmanın şalterini böyle indireceğiz

KORAL AD NEDEN ÖNEMLİ? Bu yıl vitrine çıkan KORAL AD ise elektronik harp ile hava savunması arasındaki ilişkinin giderek daha fazla bütünleştiğini gösteren örneklerden... Çelik Kubbe mimarisine elektronik harp katmanı ekleyen sistemlerden biri olarak tanıtıldı. Elektronik harp görevleriyle hava savunma mimarisinin aynı denklemde buluştuğu bir yaklaşımı temsil ediyor. Elbette Türkiye’nin elektronik harp yetenekleri bunlarla sınırlı değil… Kara, deniz ve havada farklı platformlara entegre edilen sistemler, son derece gelişmiş podlar, insansız sistemlerle bütünleşen yeni teknolojiler… Günün sonunda Ankara, kimsenin elini açık etmek istemediği bu gri alanda yerli/milli bir ekosistem kurma yolunda hızla ilerliyor. Ayrıca, sahada doğrudan kullanılan bu sistemler böylece çok hızlı bir şekilde güncellenebiliyor. Tabi burada akla ‘Yerli olarak yapmak neden önemli?’ sorusu geliyor. Türkiye; HAVA SOJ, elektronik harp podları, İHA SOJ ve KORAL gibi farklı katmanlardaki sistemlerini birlikte değerlendiriyor. Tüm bunların tehdit kütüphaneleri, sinyal işleme yöntemleri, görev yazılımları, algoritmaları, radar karakteristikleri ve karşı tedbir teknikleri sürekli değişiyor. Ve bu değişim ancak yerli/milli üretebildiğinizde çok hızlı, eksiksiz ve bütünleşik olabiliyor. Türkiye’nin yerli elektronik harp yatırımlarının stratejik değeri tam da burada yatıyor… Ankara, çok hayati bir alanda daha kendi göbeğini kendi kesiyor ve düşman için ‘sürprizlerle dolu’ sistemleri bir bir hayata geçiriyor.