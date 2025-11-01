Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

ANİ VE ÖLÜMCÜL SONUÇLAR Yapılan araştırmalar, genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin, ileri yaştaki krizlere göre daha ölümcül sonuçlanma eğilimi taşıdığını gösterdi. Bunun nedeni olarak, kalbin aniden tıkanmaya karşı hazırlıksız olması ve oksijenlenmeyi sağlayacak "kollateral damar" adı verilen yan yolların henüz oluşmamış olması gösterildi. Uzmanlar, bu tehlikeli gidişat karşısında alınması gereken önlemlerin başında düzenli aerobik egzersiz, Akdeniz tipi beslenme düzenine geçiş, işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve stres yönetimi tekniklerinin genç yaşlardan itibaren hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.