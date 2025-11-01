  • İSTANBUL
Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

Kalp sağlığı için sağlıklı yaşamaya özen göstermek gerekiyor. Kalbi en çok yoran iki yanlış ise hareketsiz ve sağlıksız yaşam.

Foto - Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

Genç yetişkinlerde kalp krizi vakalarının artışı, dünya genelinde tıp çevrelerini alarma geçirdi. Yeni bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, modern yaşam tarzının ve kronik stresin bu tehlikeli yükselişteki belirleyici rolünü gözler önüne serdi. Kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsü, artık yalnızca ileri yaşın bir sorunu olmaktan çıktı.

Foto - Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

Son yıllarda yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, 45 yaş altı genç bireylerde kalp krizi görülme sıklığının kaygı verici düzeyde yükseldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun ardında yatan temel nedenlerin başında artan obezite, hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının geldiğini ifade etti.

Foto - Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

SİGARA VE KENTSEL YAŞAMIN AĞIR FATURASI Dünyanın önde gelen kardiyoloji merkezlerinden Cleveland Clinic'ten Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Marc Gillinov, bu erken yaş krizlerine yol açan risk faktörlerinin değiştiğine dikkat çekti. Dr. Gillinov, "Geleneksel olarak yaşlı hastalarda gördüğümüz damar sertliği süreci, genç yetişkinlerde çok daha hızlı ilerliyor. Sigara kullanımı, genetik yatkınlık ve günümüzün hızlı, stresli kentsel yaşam koşullarının birleşimi, genç kalpler üzerinde yıkıcı bir etki oluşturdu" şeklinde ifade etti. Özellikle sigara içme oranının gençlerdeki yüksekliği, bilimsel istatistiklerde önemli bir bağımsız risk faktörü olarak belirtildi.

Foto - Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

OBEZİTE VE STRES BİRİNCİ SIRADA San Diego'da görev yapan ünlü Kardiyolog Prof. Dr. Eric Topol, gençlerdeki kalp krizi artışını değerlendirirken, "Genç nüfusta obezite oranlarındaki küresel artış, yüksek tansiyon ve Tip 2 diyabet gibi diğer risk faktörlerini de beraberinde getirdi" dedi. Dr. Topol, ayrıca kronik stresin kalp sağlığı üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkilerine vurgu yaptı. "Sürekli yüksek kortizol seviyeleri damar sağlığını bozarak, plak oluşumunu hızlandırıyor. Stres, gençlerdeki kalp krizlerinin en önemli tetikleyicilerinden biri haline geldi" sözleriyle durumun ciddiyetini bildirdi.

Foto - Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

ANİ VE ÖLÜMCÜL SONUÇLAR Yapılan araştırmalar, genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin, ileri yaştaki krizlere göre daha ölümcül sonuçlanma eğilimi taşıdığını gösterdi. Bunun nedeni olarak, kalbin aniden tıkanmaya karşı hazırlıksız olması ve oksijenlenmeyi sağlayacak "kollateral damar" adı verilen yan yolların henüz oluşmamış olması gösterildi. Uzmanlar, bu tehlikeli gidişat karşısında alınması gereken önlemlerin başında düzenli aerobik egzersiz, Akdeniz tipi beslenme düzenine geçiş, işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve stres yönetimi tekniklerinin genç yaşlardan itibaren hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

