Bu ikisi kalbin düşmanı! Ani ölümlere neden oluyor!

SİGARA VE KENTSEL YAŞAMIN AĞIR FATURASI Dünyanın önde gelen kardiyoloji merkezlerinden Cleveland Clinic'ten Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Marc Gillinov, bu erken yaş krizlerine yol açan risk faktörlerinin değiştiğine dikkat çekti. Dr. Gillinov, "Geleneksel olarak yaşlı hastalarda gördüğümüz damar sertliği süreci, genç yetişkinlerde çok daha hızlı ilerliyor. Sigara kullanımı, genetik yatkınlık ve günümüzün hızlı, stresli kentsel yaşam koşullarının birleşimi, genç kalpler üzerinde yıkıcı bir etki oluşturdu" şeklinde ifade etti. Özellikle sigara içme oranının gençlerdeki yüksekliği, bilimsel istatistiklerde önemli bir bağımsız risk faktörü olarak belirtildi.