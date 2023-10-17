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Yaşam
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Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

2023-10-17 14:21:48
Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

Gaziantep İslahiye'de dünyaya gelen engelli buzağıyı görenler hayrete düşüyor.

#1
Foto - Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük deprem insan hayatı kadar hayvanların hayatını da olumsuz etkiledi. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde binlerce hayvan telef olurken deprem stresi yaşayan hayvanları da etkiledi. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ise asrın felaketi sırasında 2 aylık hamile olan inek, gözleri olmayan, dört kulağı ve tek burun deliği bulunan buzağı doğurdu.

#2
Foto - Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

Bölge halkı, son zamanlarda benzer vakaların çok görülmeye başlandığını ifade ederek, bu durumu hayvanların deprem stresi yaşamasına bağlarken, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil ise buzağının anomali rahatsızlığı bulunduğunu ve bu durumun direkt olarak deprem korkusuna bağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

#3
Foto - Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

Yeni doğan buzağının rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapan Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, "Yeni doğan bu hayvanımızda anomali var. Gözlerinde ikinci kulaklar çıkmış. Yani iki gözünde de birer kulakvari yapı var. Üst çenesi eğri ve sıkıntılı şekilde doğmuş. Şubat ayında bu bölgede büyük bir deprem oldu. Hayvan sahipleri depremde iki aylık hamile olan bu hayvanın durumunu deprem korkusuna bağlıyor. Tabii bizim bu konuda net olarak şu nedenden dememiz doğru değil. Fakat hayvan sahiplerinin ifadesine göre bölgedeki diğer besicilerin hayvanlarında da körlük, görememe gibi çeşitli rahatsızlıklar varmış" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

Engelli buzağının iyi bir bakımla hayatta kalma şansının bulunduğunu da açıklayan veteriner hekim Yıldızgil, "Bu buzağının yaşayabilmesi için uzun soluklu bir bakım gerekiyor. Yutkunma refleksi var ancak kendi kendine beslenebilecek bir seviyede değil. Boyundan aşağısı, kalbi, akciğeri, iç organları ve bacakları sağlıklı. İyi beslenebilirse yaşama ihtimali yüksek ama beslenmesi de çok zor. Çünkü burun içeri doğru çökmüş ve eğri" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

Besici İsmet Yaşar ise deprem sırasında 2 aylık hamile olan ineğinin çok büyük bir korku yaşadığını ve bu nedenle engelli buzağı doğurduğunu iddia ederek, "İnek deprem 2 aylık hamileydi. Depremden sonra ben dışarı çıktığımda inekler bağırıyordu. O süreçten bu yana köyde 4-5 buzağı engelli doğdu. Biz de acaba bu inekler depremden korktuğu için böyle oldu diye düşünmeye başladık. Çünkü doğan buzağıların kimisi görme engelli, kimisi yürüme engelli doğdu. Ben 63 yaşındayım ve hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye konuştu. Öte yandan, anne ineğin, yanına bırakılan engelli yavrusuna ilgisi ise dikkat çekti. Buzağının, veteriner hekimin kontrollerinin ardından besici tarafından tekrar anne ineğin yanına bırakılmasından sonra anne ineğin yavrusunu yalayarak ilgi göstermesi ve temizlemesi hem o anları çeken muhabirin hem o anlara şahit olan çevredeki vatandaşların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

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