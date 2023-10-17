Bu iddia herkesi şaşırttı! Bakın deprem korkusu hayvanları nasıl etkiledi

Besici İsmet Yaşar ise deprem sırasında 2 aylık hamile olan ineğinin çok büyük bir korku yaşadığını ve bu nedenle engelli buzağı doğurduğunu iddia ederek, "İnek deprem 2 aylık hamileydi. Depremden sonra ben dışarı çıktığımda inekler bağırıyordu. O süreçten bu yana köyde 4-5 buzağı engelli doğdu. Biz de acaba bu inekler depremden korktuğu için böyle oldu diye düşünmeye başladık. Çünkü doğan buzağıların kimisi görme engelli, kimisi yürüme engelli doğdu. Ben 63 yaşındayım ve hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye konuştu. Öte yandan, anne ineğin, yanına bırakılan engelli yavrusuna ilgisi ise dikkat çekti. Buzağının, veteriner hekimin kontrollerinin ardından besici tarafından tekrar anne ineğin yanına bırakılmasından sonra anne ineğin yavrusunu yalayarak ilgi göstermesi ve temizlemesi hem o anları çeken muhabirin hem o anlara şahit olan çevredeki vatandaşların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.