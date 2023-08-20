Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

Diğer yöntemler: Saçınızı yıkarken çok sıcak su kullanmamaya dikkat edin. Saçlarınızın yağlanmasının önüne geçebilmek için normal saç tarağı kullanmak yerine doğal kıllı saç fırçası kullanabilirsiniz. Doğal kıllı fırçası kullanırsanız, saçınızın dibindeki yağ, saçınıza eşit miktarda dağılır. LAVANTA! Lavanta kullanmak saçınızın fazla yağından kurtaracak saçınızın çok güzel kokmasını sağlayacak. lavantanın taze ya da kuru olması fark etmiyor. Uygulama şekli; bir tencereye, bir tutam lavanta ekleyin ve üzerine su ilave edin. Ocağın altını açarak 10 dakika kaynamasını sağlayın. Tenceredeki lavantalı suyun rengi koyulaşınca tencereyi kenara alın. Süzgeç kullanarak tencerenin içindeki lavantaları çıkarın ve ayrı bir kaba aktarın. Lavantalı su soğuduğu zaman, saçlarınıza sürün. Varsa spreyli bir şişeye aktararak kullanmanız sizin için daha kolay olacaktır. Yarım saat bu şekilde bekleyin ardından saçlarınızı her zaman yıkadığınız gibi yıkayın. Saçlarınızdaki yağın ne kadar kısa sürede azaldığına inanmayacaksınız.