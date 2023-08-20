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Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

2023-08-20 15:32:21
Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

Piyasada satılan saç bakım ürünleri saçınıza iyilikten çok zarar getirir. İçerdikleri kimyasallar saçınıza çok kısa süreli bir güzellik katarlar ve kesinlikle doğal görünmez. Her ne kadar bu kadarı size şimdilik yetiyor gibi gelse de saçınızda ve cildinizde daha ciddi sorunlar çıkmasına sebep olabileceğinden haberdar olduğunuzu düşünüyoruz. Saç sağlığını iyileştiren özellikler içerir! Olması gereken yapılış özellikleri sıraladık.

#1
Foto - Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

Bu mucizevi içecek sayesinde, saçlarınız yeniden eski sağlığına kavuşacak ve tüm beyazlarınızdan kurtulacaksınız. Buna ek olarak, görüşünüz iyileşecek ve cilt sağlığınızda da gözle görülebilir iyileşmeler ortaya çıkacak. Beyaz saçlar herkesin ortak problemlerinden biri. Saçlarınız yaşlanmaya başlı olarak ya da çeşitli etkenler sebebiyle oluyor.

#2
Foto - Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

Beyaz saçları siyaha çeviren karışım! Bu yöntem ezberleri bozdu: Saç diplerinde sürmek yetiyor! Bu İçecek ile Beyaz Saça Elveda Deyin! Malzemeler: 200 gr keten tohumu yağı. 3 diş sarımsak. 4 limon. 1 kilo bal.

#3
Foto - Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

Hazırlanışı Limonları ve sarımsakları güzelce soyun ve temizleyin. Ardından blender a yerleştirin ve güzelce öğütün. Ardından balı ve keten tohumu yağını da ekleyerek bir kez daha öğütün. Hazırladığınız karışımı cam bir kaba alın ve kapağını güzel kapatın. Buzdolabında saklayın.

#4
Foto - Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

Her yemekten 30 dakika önce bu mucizevi karışımdan bir yemek kaşığı tüketin ve tüketirken metal yerine tahta kaşık kullanın.

#5
Foto - Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Binlerce liraya ilaç almayın: böyle tek tek yok olacak! İşte yeni karışım

Diğer yöntemler: Saçınızı yıkarken çok sıcak su kullanmamaya dikkat edin. Saçlarınızın yağlanmasının önüne geçebilmek için normal saç tarağı kullanmak yerine doğal kıllı saç fırçası kullanabilirsiniz. Doğal kıllı fırçası kullanırsanız, saçınızın dibindeki yağ, saçınıza eşit miktarda dağılır. LAVANTA! Lavanta kullanmak saçınızın fazla yağından kurtaracak saçınızın çok güzel kokmasını sağlayacak. lavantanın taze ya da kuru olması fark etmiyor. Uygulama şekli; bir tencereye, bir tutam lavanta ekleyin ve üzerine su ilave edin. Ocağın altını açarak 10 dakika kaynamasını sağlayın. Tenceredeki lavantalı suyun rengi koyulaşınca tencereyi kenara alın. Süzgeç kullanarak tencerenin içindeki lavantaları çıkarın ve ayrı bir kaba aktarın. Lavantalı su soğuduğu zaman, saçlarınıza sürün. Varsa spreyli bir şişeye aktararak kullanmanız sizin için daha kolay olacaktır. Yarım saat bu şekilde bekleyin ardından saçlarınızı her zaman yıkadığınız gibi yıkayın. Saçlarınızdaki yağın ne kadar kısa sürede azaldığına inanmayacaksınız.

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