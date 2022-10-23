Bu hastalığın tedavisi yok fakat… Huzursuz bacak sendromu yaşayanlara müjde

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Huzursuz bacak sendromu, Willis Ekbom adı ile bilinen bir tür hareket bozukluğu hastalığıdır. Bu rahatsızlık 17. yüzyılda Thomas Willis tarafından fark edilmiştir ve 1945 yılında bu hastalığı yaşayan kişilerle beraber yapılan çalışmalar sonucunda, bir hareket bozukluğu olarak ilan edilmiştir. Bazı durumlarda genetik faktörlerin etkin rol oynadığı huzursuz bacak sendromu, tedavi edilmediğinde kronik bir hal alır ve hasta istemsiz şekilde bacaklarını hareket ettirme dürtüsü ile yaşar. Huzursuz bacak sendromu çocuk, yetişkin ve yaşlılarda görülebilir. Bir yaş grubunda yaşanan hastalık değildir. Herkes bu risk altındadır. Bedensel hareketleri kısıtlayan bu hastalık, kişileri stres altına da sokmaktadır. Bu durumu yaşayan kişiler günlük rutinlerini aksatmada ve uyku bozukluğu yaşamaktadır. Bu hastalıktan dolayı doktora giden kişiler hastalıklarını net olarak ifade edemezler. Genellikle uyku halindeyken bacak ağrısı yaşadığını ve otururken bacaklarını hareket ettirmek istediklerini belirtirler. Huzursuz bacak sendromu, romatizma ile karıştırılan ve önemsenmeyen bir hastalık olduğunda kişilerin hayatını ömür boyu etkileyebilir.