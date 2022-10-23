2022-10-23 10:30:03 Bu hastalığın tedavisi yok fakat… Huzursuz bacak sendromu yaşayanlara müjde
Huzursuz bacak sendromu, son günlerde her yaştan kişide görülmektedir. Bazı günlerde zihnin huzursuz olduğu gibi vücudunuz da bu durumdan etkilenir. Sağlıklı ve mutlu bir beden için gereken koşullar yerine getirilmediğinde, genel vücut sağlığınız bu eksiklikten ne yazık ki zarar görür. Huzursuz bacak sendromu da, kişilerin sıkça yaşadığı rahatsızlıklardan biridir. Bu hastalığın tedavisi bulunamadı ama artık bu hastalıktan kurtulmak bu kadar basit.