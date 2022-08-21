Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

SİGARAYI BIRAKIN Ayda yılda bir içiyor olsanız bile sigara her koşulda ve şartta sağlığınız için zararlıdır. Sigara içmenin akciğer ve kalp için tehlikeli olduğu bilimsel bir gerçek olsa da aslında böbrekleri de bir o kadar kötü etkilemektedir. Sigara içmek vücutta zararlı olan kreatinin maddesinin üretilmesine neden olur. Bu madde ise böbreklerden geçerek vücuttan atıldığından beden sağlığı için zararlıdır. Sigarayı en kısa sürede bırakmak ise böbrek hastalıklarına yakalanma riskinin en aza inmesine yardımcı olur.