2022-08-21 09:51:24 Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun
Zararlı tüm maddeleri ayrıştırarak vücuttan atılmasını sağlayan böbreğin, aynı zamanda hormonları ve su dengesini sağlamak gibi farklı işlevleri de bulunuyor. Ülkemizde ise kronik böbrek hastalığı olan bireylerin sayısı 9 milyonu geçiyor. Bu hastaların yaşam kaliteleri düşüyor, gündelik hayatlarına devam etmekte zorlanıyor. Ayrıca diyaliz gibi farklı şekillerde destek almak zorunda da kalıyor. İşte böbrek sağlığı için yapılması gerekenler...