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Aktüel
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Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

2022-08-21 09:51:24
Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Zararlı tüm maddeleri ayrıştırarak vücuttan atılmasını sağlayan böbreğin, aynı zamanda hormonları ve su dengesini sağlamak gibi farklı işlevleri de bulunuyor. Ülkemizde ise kronik böbrek hastalığı olan bireylerin sayısı 9 milyonu geçiyor. Bu hastaların yaşam kaliteleri düşüyor, gündelik hayatlarına devam etmekte zorlanıyor. Ayrıca diyaliz gibi farklı şekillerde destek almak zorunda da kalıyor. İşte böbrek sağlığı için yapılması gerekenler...

#1
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Böbrek sağlığımızı korumak için yaşam kalitemize dikkat etmek büyük önem taşıyor. Uyku düzeninden egzersiz rutinine kadar dikkatli tercih edilmiş bir yaşam tarzı ise böbrek sağlığını korumada en önde gelen yöntemlerden.

#2
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

TUZ KULLANIMINI SINIRLANDIRIN Pek çok kişi sağlığını korumanın en önemli yollarından birinin tuz tüketimini sınırlandırmak olduğunun farkında değildir. Tuz yemeğe lezzet katar ve aynı zamanda vücudun bir noktaya kadar ihtiyacı vardır ancak aşırı tüketimi böbreklerin sağlığını bozulmasına yol açabilir.

#3
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Yüksek oranda tuz tüketimi böbrekleri de yorarak aşırı su boşaltmak zorunda kalmasına neden olur. Aynı zamanda aşırı tuz kan akışını da etkilediğinden genel sağlığı da tehlikeye sokabilir. Bu nedenle önerilen miktar günde 1 çay kaşığını geçmemektir. AĞRI KESİCİ KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN En ufak bir ağrı hissettiğinizde bile ağrı kesiciye yöneliyorsanız bu huyunuzundan böbrekleriniz için vazgeçmelisiniz. Ara sıra alınan ağrı kesiciler bir sorun teşkil etmese de sürekli olarak alındığında böbrek sağlığını tehdit eder.

#4
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Ağrı kesicilerin içerisindeki maddeler kan akışını sınırlandırıldığı için böbreklerinizin zorlanmasına neden olurlar. Ek olarak farklı bir ilaç kullanıyorsanız etkileşimlerini ağrı kesiciyi almadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz. SÜREKLİ HASTA OLMAKTAN KAÇININ Senede bir ya da iki defa hasta olmak çoğu kişi için can sıkıcı bir durum gibi görünse de aslında uzun vadede genel sağlığınız üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor. Soğuk algınları tedavi edilmediğinde ve sürekli tekrarladığında vücudunuz hastalılarla savaşmak için antikor üretmeye devam edecektir. Bu antikorlar belirli bir noktadan sonra aşırı seviyelere ulaşarak böbrek sağlığınızı da tehlikeye sokar.

#5
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

TUVALET İHTİYACINIZI BEKLETMEYİN Bir çoğumuz aniden gelen tuvalet ihtiyacımızı yaptığımız işi bölmemek adına erteliyoruz. Ancak bu böbrek sağlığınız için en kötü alışkanlıkların başında geliyor. Bu noktada idrar vücudun içerisinde kaldıkça atık ve zararlı bakterilerin böbreklere de zarar vermesine neden olur.

#6
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

SİGARAYI BIRAKIN Ayda yılda bir içiyor olsanız bile sigara her koşulda ve şartta sağlığınız için zararlıdır. Sigara içmenin akciğer ve kalp için tehlikeli olduğu bilimsel bir gerçek olsa da aslında böbrekleri de bir o kadar kötü etkilemektedir. Sigara içmek vücutta zararlı olan kreatinin maddesinin üretilmesine neden olur. Bu madde ise böbreklerden geçerek vücuttan atıldığından beden sağlığı için zararlıdır. Sigarayı en kısa sürede bırakmak ise böbrek hastalıklarına yakalanma riskinin en aza inmesine yardımcı olur.

#7
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

KURU KAYISIDAN UZAK DURUN Kayısı zengin bir lif, A ve C vitamini deposudur. Ancak bunun yanında yüksek oranda potasyum içerirler. Potasyumunun aşırı alınımı ise böbrek sağlığı bakımından zararlıdır. Bu nedenle tüketmemeye, en azından 2 adetten fazla yememeye özen gösterin.

#8
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

KURU MEYVELERİ TÜKETİRKEN DİKKAT Eğer var olan bir böbrek sorununuz varsa kuru meyvelerden mümkün olduğunca kaçınmanız önerilir. Sadece bir fincan kuru eriğin içerisinde bile 1300 mg'a yakın potasyum bulunur ve bu oran çok yüksektir.

#9
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Böbrek problemi olmayanlar için ise doğal şeker açısından zengin bir besin kaynağı olarak ölçülü bir şekilde tüketilmelerinde sorun yoktur.

#10
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

İŞLENMİŞ GIDALAR TERCİH ETMEYİN İşlenmiş gıdaların etiketleri size sağlıklı olduklarını düşündürse de aslında içeriğinde ne kadar zararlı olduğunu görebilirsiniz. Bu tip gıdaların içerisinde almanız gerekenden çok daha fazla tuz, potasyum ve fosfor bulunur.

#11
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Böbrekler vücudun ihtiyaç duyduğu bu bileşenlerin az bir miktarını süzmek için hazırlıklıdır ancak bu oran işlenmiş gıdalarda yüksek miktarlardadır ve böbreklerin zarar görmesine neden olurlar.

#12
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN Yemeklerin yanında severek tükettiğimiz gazlı içecekler aslında vücudumuz için hiçbir fayda sağlamaz. Bunun aksine 1 kutu gazlı içecek en az 2 adet donut kadar şeker içermektedir ve böbreklerinize ciddi oranda yük bindirir.

#13
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Yapılan araştırmalar günde bir ya da iki adet gazlı içecek tüketmenin bile böbreklerinize kalıcı olarak zarar verme riskinin iki katına kadar çıkabileceğini göstermektedir. Daha uzun süreler uyumak böbrek sağlığınızı da geliştirecektir.

#14
Foto - Bu hastalığı olanlar dikkat! Kuru kayısıdan uzak durun

Çünkü ne kadar uzun süre ayakta olursanız böbrekleriniz o kadar çok çalışır. Yapılan bir araştırmada her gece yedi saatten az uyuyanların daha fazla uyuyanlara göre yüzde 19 arttırdığını göstermektedir. Uyku ve dinlenmede eksiklik böbreklerin çalışmasına çok fazla yük bindirilmesine neden olur. (CNN Türk)

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