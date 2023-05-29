Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

Hastalığa çözüm bulamadıklarını belirten sera sahibi Medet Doğan, "İki yıldır biber üretimi yapmaktayım. Bu sera biber projesiyle yapılmış bir seradır. Burada biber ekimi yaptığımız da maalesef ki ektiğimiz biberimiz de kök boğazı denilen bir hastalık var. Ben bu hastalığı biraz araştırdım ve araştırmalarım da bu hastalığın suyla geldiği düşünülmektedir. Biz Niksar'da kanaldan ve kuyudan sulama yaptığımızda biber üretme şansımız yok.