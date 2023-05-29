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Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

2023-05-29 12:30:57
Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

Tokat'ta sera üreticileri kök boğazı denilen hastalıktan kaynaklı olarak maddi zarara uğrarken hastalığa karşı çözüm bulamıyor.

#1
Foto - Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

Tokat'a sera üreticileri kök boğazı olarak adlandırılan hastalıktan kaynaklı olarak ürünlerini kaybediyor. Bitkilere su yoluyla geldiği düşünülen hastalığa karşı üreticiler çözüm bulamıyor. Hastalığa karşı kullanılan ilaçlar etkili olmazken hastalığın kanal ve kuyu suyu gibi farklı yollarla bitkileri bulaştığı düşünülüyor.

#2
Foto - Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

Bu hastalık, seralarında biber üreten üreticilerin yüzde 80 oranında verim kaybetmesine yol açarken üreticileri bir dönüm serada 25 bin lira zarara uğratabiliyor. Hastalığa engel olamayan üreticiler, seralarında biber üretimini durdurarak domates üretime geçiyorlar.

#3
Foto - Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

Hastalığa çözüm bulamadıklarını belirten sera sahibi Medet Doğan, "İki yıldır biber üretimi yapmaktayım. Bu sera biber projesiyle yapılmış bir seradır. Burada biber ekimi yaptığımız da maalesef ki ektiğimiz biberimiz de kök boğazı denilen bir hastalık var. Ben bu hastalığı biraz araştırdım ve araştırmalarım da bu hastalığın suyla geldiği düşünülmektedir. Biz Niksar'da kanaldan ve kuyudan sulama yaptığımızda biber üretme şansımız yok.

#4
Foto - Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

Biber diğer bitkilere göre hassas bir üründür, kök gelişimi olarak da az gelişim göstermektedir. Bitkiler hastalandığı zaman sera içerisinde yüzde 80 oranında kayıp yaşıyoruz ve biz bu serayı imha edeceğiz. Bana bir dönüm seranın maliyeti ise 25 bin lirayı buluyor.

#5
Foto - Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

25 bin lirayı çöpe attıktan sonra buraya başka bir ürün ekeceğiz. Benim bu yıl ki bir dönümden elde ettiğim kar gitmiş demektir. Geçtiğimiz yıl aynı sıkıntıyı diğer sera da yaşadık. Oradan biber ekimini kaldırdık ve domates ekimine döndük.

#6
Foto - Bu hastalığa çare bulamıyorlar!

Bu hastalığın birçok ilacı var ancak kullanıyor olmama rağmen bu bölgede hastalığı ciddi anlamda çözemedik. Sürekli ilaç verdiğimiz de ise maliyetler yükseliyor ve bitki bu duruma dayanım gösteriyor ilaç etki göstermez duruma düşüyor" şeklinde konuştu.

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