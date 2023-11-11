  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
14
Bu han tam 700 yıldır ayakta!

2023-11-11 19:15:21
Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Anadolu Selçuklu Devleti'nin 700 yılık eseri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

#1
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde eski İpek Yolu üzerinde bulunan Karakaya Hanı, 700 yıldır varlığını sürdürüyor.

#2
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

İlçenin Karakaya Mahallesi’nde bulunan Karakaya Hanı, 13’üncü yüzyılın sonları 14’üncü yüzyılın başlarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanlarının geçiş döneminde yaptırılarak kuzey-güney yönüne doğru dikdörtgen yapısıyla 700 yıldır ayakta durmaya devam ediyor.

#3
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Tarihi İpek Yolu üzerindeki han, birçok kervanı ağırlayarak konuklamalarını sağladı. 2016 yılında Diyarbakır Valiliği tarafından restore edilen han, kapısına kilit vurulurken, mahalle sakinleri hanın turizme kazandırılmasını istiyor.

#4
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Selçuklu hanlarının geçiş döneminde yaptırıldığını söyleyen Hacı Güneş, mahalle sakinlerinin hanın turizm kazandırılmasını istediklerini söyledi.

#5
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Harput’tan yola çıkan kervanların İpek Yolu üzerinden Suriye’ye giderken hanı konaklama için kullandıklarını aktaran Güneş, “Karakaya Mahallesi içinde bulunan Karakaya Hanı'nın içindeyiz.

#6
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Karakaya Hanı, 13’üncü yüzyılının sonu 14’üncü yüzyılın başlarında Selçuklu hanlarının geçiş döneminde yapılan bir handır. Bu hanın özelliği kuzey-güney yönünde dikdörtgen biçimde yapılan bir yapıdır.

#7
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Eskiden buradan İpek Yolu geçiyormuş. Elazığ Harput’tan gelen kervanlar Çüngüş handere, Çüngüş merkez, Karakaya Hanı, Çüngüş Ağaçhan, Harabe Han, Siverek ve Viranşehir’den de Suriye’nin Halep şehrine doğru kervan yol alırmış” dedi.

#8
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

2016 yılında Diyarbakır Valiliği tarafından restore edildiğini ve turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Güneş, “2016 yılında Diyarbakır Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından onarım çalışmaları yapıldı.

#9
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Bildiğim kadarıyla 1-2 milyon civarında bir masrafı olmuştur diye düşünüyorum. O zamandan beridir de kapısı kapatılmış bir şekilde atıl bir durumda bekliyor. Biz, buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz.

#10
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Selçuklu döneminde Harput’tan yola çıkan kervanlar 4 saatlik bir yoldan sonra buraya han yapılmış. Burada konaklayan kervanlar saymış oluğumuz güzergahlardan Suriye’ye geçiş yapıyordu

#11
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Şu anda buraya mahalleli sahip çıkıyor. Bizim tek isteğimiz bu hanın tanıtılması ve turizm kazandırılması” ifadelerinde bulundu.

#12
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

#13
Foto - Bu han tam 700 yıldır ayakta!

Hamas görüntüleri paylaştı! Siyonist teröristlerin imha edildiği an
Gündem

Hamas görüntüleri paylaştı! Siyonist teröristlerin imha edildiği an

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanan İsrail askerlerini vurduğu anların görüntülerini y..
Lübnan Filistin sınırında Uçan İsrail askerleri! Hizbullah bir bir işte böyle avladı
Gündem

Lübnan Filistin sınırında Uçan İsrail askerleri! Hizbullah bir bir işte böyle avladı

Hizbullah Askeri Medya Merkezi, 9 Kasım 2023 Perşembe günü, İslami Direniş'in Lübnan-Filistin sınırındaki Doviev Kışlası civarındaki İsrail ..
CHP'de devr-i sabık başladı! Özgür Özel'den 3 büyükşehir belediye başkanına veto
Gündem

CHP'de devr-i sabık başladı! Özgür Özel'den 3 büyükşehir belediye başkanına veto

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işe eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri partiden uzaklaştırarak başlıyor. Genel Merkezci ol..
Nuri Şahin eğer doğru söylüyorsa skandal! TFF’den İsrail Futbol Federasyonu ile ortak karar
Gündem

Nuri Şahin eğer doğru söylüyorsa skandal! TFF’den İsrail Futbol Federasyonu ile ortak karar

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları kafalarına göre maça çıkmama kararı almıştı. Söz konusu kararın TFF ve İsrail Futbol Federasyonu arasın..
Camide 'Atatürk' kavgası! Şimdi bu kavgayı Müslümanlar mı çıkarttı Atatürk istismarcıları mı?
Gündem

Camide 'Atatürk' kavgası! Şimdi bu kavgayı Müslümanlar mı çıkarttı Atatürk istismarcıları mı?

İstanbul'da Esenler Merkez Camii'nde Cuma namazı esnasında cemaat arasında bir kişi 'Neden Atatürk'ü anmıyorsunuz' diyerek ortalığı ayağa ka..
Cezayirli milletvekili Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var
Gündem

Cezayirli milletvekili Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Cezayirli milletvekili Zekeriya Belkheir, iki adet 'Yasin 105' füzesinin maliyetini kar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23