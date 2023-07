1. Seven Commandos Beach – Filipinler Rivayete göre 7 Japon askerin 2. Dünya Savaşı’nın bittiğinden habersiz yıllarca yaşadığı yer olan Seven Commandos Beach, Filipinler’de El Nido adasında bulunuyor. Bembeyaz kumsalı, ardındaki dağ ve orman manzarasıyla doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunuyor. Gidenleri kendine hayran bırakan Seven Commandos Beach’e hava ya da deniz yoluyla ulaşabilmeniz mümkün. Oraya vardığınızda ise yapmanız gereken tek şey hindistan cevizi suyu içerek denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.