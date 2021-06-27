2021-06-27 14:48:04 Bu görüntüler İstanbul'da çekildi!
Galataport İstanbul'daki Paket Postanesi'nin rıhtımında düzenlenen halka açık etkinlikte, İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya gibi ülkelerden gelen 100’e yakın özel tasarım, modifiye süper otomobil ve sahipleri, otomobil meraklılarıyla buluştu. Galataport İstanbul Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Mehmet Bali, burada yaptığı konuşmada, 200 yıl sonra erişime açılan sahil şeridinde, tasarım ve mühendislik harikası süper otomobillerin tarih ve deniz ile buluştuğu söz konusu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.