Bu görüntüler İstanbul'da çekildi!

Yer altında inşa edilen kruvaziyer terminali ve dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi inovasyonu sayesinde, İstanbul ve Karaköy’ün tarihi Boğaz yürüyüş rotasına kavuştuğunu anlatan Bali, "Tarihi yarımada manzarası karşısındaki eşsiz konumuyla Galataport İstanbul, hayatı her rengiyle soluyabileceğiniz bir mahalle. Boğaz manzarasına karşı unutulmaz lezzetler, açık havada alışveriş keyfi, kültür sanat ve tarihle dolu büyük bir mahalle. Bunun dışında bir de kruvaziyer terminalimiz var. Burada da sahilin 200 yıl sonra erişime açılmasını sağlayan konu aslında bizim 29 bin metrekarelik bu terminali yerin altına inşa etmemizdir ve bu gerçekten çok etkileyici bir operasyon." ifadelerini kullandı.