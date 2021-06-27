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Otomotiv
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Bu görüntüler İstanbul'da çekildi!

2021-06-27 14:48:04
Bu görüntüler İstanbul'da çekildi!

Galataport İstanbul'daki Paket Postanesi'nin rıhtımında düzenlenen halka açık etkinlikte, İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya gibi ülkelerden gelen 100’e yakın özel tasarım, modifiye süper otomobil ve sahipleri, otomobil meraklılarıyla buluştu. Galataport İstanbul Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Mehmet Bali, burada yaptığı konuşmada, 200 yıl sonra erişime açılan sahil şeridinde, tasarım ve mühendislik harikası süper otomobillerin tarih ve deniz ile buluştuğu söz konusu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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Foto - Etkinlik dolayısıyla araç sahipleri ile gelen ziyaretçiler arasında çok samimi bir ortam oluştuğuna dikkati çeken Bali,

Etkinlik dolayısıyla araç sahipleri ile gelen ziyaretçiler arasında çok samimi bir ortam oluştuğuna dikkati çeken Bali, "Bunun Galataport İstanbul’a çok benzer yönleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim de burada kurgulamaya çalıştığımız mahalle ortamı aslında, herkesi kucaklayan bir kurgu üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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Foto - Yer altında inşa edilen kruvaziyer terminali ve dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi inovasyonu sayesinde, İstanbul ve Karaköy’ün tarihi Boğaz yürüyüş rotasına kavuştuğunu anlatan Bali,

Yer altında inşa edilen kruvaziyer terminali ve dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi inovasyonu sayesinde, İstanbul ve Karaköy’ün tarihi Boğaz yürüyüş rotasına kavuştuğunu anlatan Bali, "Tarihi yarımada manzarası karşısındaki eşsiz konumuyla Galataport İstanbul, hayatı her rengiyle soluyabileceğiniz bir mahalle. Boğaz manzarasına karşı unutulmaz lezzetler, açık havada alışveriş keyfi, kültür sanat ve tarihle dolu büyük bir mahalle. Bunun dışında bir de kruvaziyer terminalimiz var. Burada da sahilin 200 yıl sonra erişime açılmasını sağlayan konu aslında bizim 29 bin metrekarelik bu terminali yerin altına inşa etmemizdir ve bu gerçekten çok etkileyici bir operasyon." ifadelerini kullandı.

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Foto - OneLife Rally kurucusu Nick Papis ise,

OneLife Rally kurucusu Nick Papis ise, "Otomobil kullanmak bizler için bir felsefe. Biz yarışmıyor, hız peşinde gitmiyoruz. Otomobilleri ve yeni yerler keşfetmeyi, seyahati, gidilen şehirlerin hayatlarımıza yeni şeyler katmasını seviyoruz. Vizyonumuz hayatta bir kez karşımıza çıkacak türden deneyimler yaşatan muhteşem Balkan ülkelerinin dinamik, yükselen, etkileyici imajını daha yukarılara taşımak." açıklamasında bulundu.

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Foto - Öte yandan toplantıda aktarılanlara göre, beş yıl önce Balkanlar'da başlayıp hızla birçok şehri rotasına ekleyen OneLife Rally etkinliği ile bu yıl ilk defa İstanbul’a gelen ve Galataport İstanbul’da sergilenen süper otomobiller, dünyanın önde gelen markalarından oluşuyor. Bu araçları özel üretim ve türünün tek örneği olmaları nedeniyle benzerlerinden ayrışıyor. Galataport İstanbul’da sergilenen süper araçlar arasında markanın ilk PHEV (Şarjlı Hibrit Elektrikli Araç) donanımlı modeli Ferrari SF90, dünyanın şu ana kadar en başarılı V10 motoru ile farka imza atan Lamborghini Huracan EVO ile son model turbo şarjlı, V12 motorlu Rolls Royce Wraith gibi araçlar yer aldı. Araçları inceleyen ziyaretçiler araçlarla fotoğraf çekildi.

Öte yandan toplantıda aktarılanlara göre, beş yıl önce Balkanlar'da başlayıp hızla birçok şehri rotasına ekleyen OneLife Rally etkinliği ile bu yıl ilk defa İstanbul’a gelen ve Galataport İstanbul’da sergilenen süper otomobiller, dünyanın önde gelen markalarından oluşuyor. Bu araçları özel üretim ve türünün tek örneği olmaları nedeniyle benzerlerinden ayrışıyor. Galataport İstanbul’da sergilenen süper araçlar arasında markanın ilk PHEV (Şarjlı Hibrit Elektrikli Araç) donanımlı modeli Ferrari SF90, dünyanın şu ana kadar en başarılı V10 motoru ile farka imza atan Lamborghini Huracan EVO ile son model turbo şarjlı, V12 motorlu Rolls Royce Wraith gibi araçlar yer aldı. Araçları inceleyen ziyaretçiler araçlarla fotoğraf çekildi.

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Foto - Etkinliğin sıradaki durakları Sofya, Priştine, Belgrad, Saraybosna, Budapeşte ve Prag olacak.

Etkinliğin sıradaki durakları Sofya, Priştine, Belgrad, Saraybosna, Budapeşte ve Prag olacak.

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