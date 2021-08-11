Bu görüntü Kastamonu'da çekildi! Hayat durdu

Öte yandan Azdavay, Pınarbaşı ve Cide’ye giden yollarda da bulunan köprüler yıkıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Ağlı ilçesinde tedbir alarak Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerine giden yolları ulaşıma kapattı. Devletin tüm yetkili kurumları doğal afetin yaşandığı bölgelerde tedbir ve önlemleri en üst seviyede alırken, yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Halen bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çok sayıda vatandaşta evlerinde mahsur kaldı. Halen sağanak yağışın devam ettiği Azdavay’da yaklaşık 50 kişi, evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan alınarak güvenli bir alana bırakıldı. Ayrıca bazı bölgelerde yükselen sel suları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı, ekiplerin mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi.