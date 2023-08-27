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Kültür Sanat
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Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

2023-08-27 21:46:01
Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki gelenek 741 senedir ilk günkü heyecanıyla gerçekleştiriliyor.

#1
Foto - Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen 'Dedebağ Keşkek Hayrı'nda binlerce vatandaş buluştu. Dedebağ Hayrı’nda dualı keşkekten yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

#2
Foto - Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

Karacasu'da asırlardır süren gelenek yaşatılmaya devam ediyor. 25, 26 ve 27 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılan 34. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 741'incisi düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı’nda onlarca kazan keşkek uzaktan ve yakından gelen binlerce vatandaşa ikram edildi.

#3
Foto - Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

İlçeye bağlı küçük bir mahallede başlayan ve bugün adı sınırları aşan Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılım her geçen gün artarken, vatandaşlar lezzetin yanı sıra huzur dolu atmosferde vakit geçirmek için kilometrelerce mesafeden geldiklerini dile getirdiler.

#4
Foto - Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte hayır için yaklaşık 60 kazan keşkek dağıtıldı. Dualı keşkekten alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bu yıl 741.'si gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı yine renkli görüntülere sahne oldu. Öğle saatlerine kadar keşkek alma kuyruğunun azalmadan devam ettiği etkinliğe binlerce kişi katıldı.

#5
Foto - Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

Kara fırınlarda hazırlanan köy ekmeği ve buz gibi turşu ile birlikte sunulan, imece usulü pişirilen ve binlerce misafire ikram edilen damak çatlatan lezzet coğrafi işaretli keşkek 741 yıldır kazanlarda pişirilmeye devam ediyor.

#6
Foto - Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya, "Bu yıl yaklaşık bin 500 kilo erkeç eti ve bin 500 kilo buğdaydan yapılan keşkeğimizin yanında 16 bin adet kara fırın buğday ekmeği ve sirkeli biber turşusu ile konuklarımıza ikram ettik. Kırkpınar yağlı güreşlerinden bile eski tarihe sahip geleneğimizi gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. İmece usulü yaptığımız hayrımızın Allah katında kabul olmasını diliyoruz” dedi.

#7
Foto - Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

Ülke genelinden gelen binlerce vatandaşın yanı sıra Kuyucak Kaymakamı Karacasu Kaymakam Vekili Fehmi Sinan Niyazi, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda davetli, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde asırlık keşkekten tattılar.

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