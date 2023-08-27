Bu gelenek 741 yıldır sürüyor

Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya, "Bu yıl yaklaşık bin 500 kilo erkeç eti ve bin 500 kilo buğdaydan yapılan keşkeğimizin yanında 16 bin adet kara fırın buğday ekmeği ve sirkeli biber turşusu ile konuklarımıza ikram ettik. Kırkpınar yağlı güreşlerinden bile eski tarihe sahip geleneğimizi gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. İmece usulü yaptığımız hayrımızın Allah katında kabul olmasını diliyoruz” dedi.