Bu evler tam 700 yıllık

Başkan da sağ olsun ‘Bu hamamı gün yüzüne çıkartalım’ dedi. Vatandaş da memnun oldu. Şu an yapılıyor. İnşallah yapılacak, vatandaşa kazandırılacak. Yahya Kaptan’ın kaldığı bir evi vardı burada, İzmit’te pek bilen olduğunu sanmıyorum ama mezarı başında her sene anıyoruz. Burası çok eski bir yerleşim, 600-700 yıllık evveliyatı olan bir mahalle burası. Eskiden civar köylerin merkez noktası Tavşancıl Mahallesi'ymiş, nahiyeymiş yani. Sahip çıkamamışız diyeyim o yapılara. Gün yüzüne çıkınca insan görüyor o yapıları. Hakikaten çok farklı işler olmuş yani o zaman. Şu an var mı derseniz, çok yok" ifadelerini kullandı.