2024-05-16 10:45:35 Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuştu Elhamdülillah! Çarşı Pazar hareketlense ‘ülkeyi terk edeceğim’ diyenler bu yazı size göre değil
Gazze’deki dramı anlatan bir yazı sosyal medyada bir hayli ilgi gördü. “Çünkü çarşı- pazar azıcık hareketlense, birkaç gıda maddesine azıcık zam yapılsa “Bu ülkede yaşanmaz. Tası tarağı toplayıp yurt dışına gitmek lazım” diyen, elini taşın altına koyup bu ülke için kafa yormak yerine, battığında gemiyi ilk terk edecek olan lağım fareleri bu yazıyı okumasın çünkü size göre deği! İşte o yazı…