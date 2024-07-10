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Yaşam
7
Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

2024-07-10 17:29:29
Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 7 ton çöp çıkarıldı.

#1
Foto - Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalle sakinlerince çöp biriktirildiği tespit edilen ev Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

#2
Foto - Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

Zabıta ekipleri ile birlikte ihbarda belirtilen eve giden Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri ev içerisinden 7 kamyon dolusu çöp çıkardı.

#3
Foto - Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi 133 sokak No.85 adresinde bulundan evden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu.

#4
Foto - Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kullanılamaz hale gelen, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden çöp evin temizliği öncesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

#5
Foto - Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

7 kamyon dolusu birikmiş eşya, kullanılamayacak duruma gelmiş kıyafetler ve katı atıkların biriktirildiği, çöplerden yaşanmaz hale gelen ev, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personel tarafından temizlenirken, Sağlık İşleri Müdürlüğü personelince ilaçlanarak dezenfekte edildi.

#6
Foto - Bu evden tam 7 kamyon çöp çıktı

Yapılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmasından dolayı mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirirken, Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız belediye ekiplerine gerçekleştirilen çalışmadan dolayı teşekkür etti.

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