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Yaşam
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Bu doğa harikası Türkiye'de

2023-06-04 10:22:22
Bu doğa harikası Türkiye'de

Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor.

#1
Foto - Bu doğa harikası Türkiye'de

Turizm şehri Düzce’ye yeni tabiat parkı kazandırıldı. Manzarası ve doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Korugöl, şimdiden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

#2
Foto - Bu doğa harikası Türkiye'de

Düzce turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelalelerinin turizme kazandırılmasının ardından Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerinde de alt yapı çalışmaları tamamlandı.

#3
Foto - Bu doğa harikası Türkiye'de

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Korugöl Tabiat Parkı için Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve TURSAB işbirliğinde alt yapı çalışmaları yapıldı. Yolu açılan, göl etrafı kilit parke taşları ile güzelleştirilen Korugöl Tabiat Parkı turizme kazandırıldı.

#4
Foto - Bu doğa harikası Türkiye'de

Yaklaşık 22 hektarlık alan içerisinde 5 hektarlık gölü bulunan Korugöl tabiat parkında kayın, meşe ve gürgen ağaçları bulunurken, foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking alanları da bulunuyor.

#5
Foto - Bu doğa harikası Türkiye'de

Doğa güzelliği ve manzarasıyla kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor.

#6
Foto - Bu doğa harikası Türkiye'de

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