Bu çileğin aroması çok farklı

Fidelerin dağıtım etkinliğine katılan Düzce İl Genel Başkanı Fazlı Koç, "2 yıldan beri Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte dağ çileği projemiz var. Fide olarak üretim yapmaya başladık ama bazı fideler ürüne dönüşmeye başladı. 2021 yılında 8 bin dağ çileği fidesini toprakla buluşturduk. Bu fide piyasada satılan veya üretilen bir fide değil. Biz dağlarda yaptığımız araştırmalar ile bulduğumuz fideleri buraya getirip denedik ve 300 bin fideye ulaştık. Bunu ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz" dedi.