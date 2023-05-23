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Tarım
7
Bu çileğin aroması çok farklı

2023-05-23 11:42:43
Bu çileğin aroması çok farklı

Düzce'de yetiştirilen dağ çilekleri farklı tadı ve aromasıyla yoğun ilgi görüyor.

#1
Foto - Bu çileğin aroması çok farklı

Düzce'de 2 yıl önce dağ çileği üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle başlatılan proje bu yıl büyüyerek devam ediyor. Dağıtılacak fide sayısının 2 yıl içinde 8 binden 300 bine çıkarıldığı proje, çiftçilerin de yüzünü güldürüyor.

#2
Foto - Bu çileğin aroması çok farklı

Düzce İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün, dağ çileği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle 2 yıl önce başlattığı proje, bu yıl da devam ettiriliyor. Proje çerçevesinde çiftçilere ücretsiz fide dağıtımı başlatılmış ve 2 yıl önce 8 bin dağ çileği toprakla buluşturulmuştu.

#3
Foto - Bu çileğin aroması çok farklı

Bu yıl projede dağıtılacak fide sayısı büyütülerek, 300 bine çıkartıldı. İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, dağ çileği üretimi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fide dağıtıyor.

#4
Foto - Bu çileğin aroması çok farklı

Fidelerin dağıtım etkinliğine katılan Düzce İl Genel Başkanı Fazlı Koç, "2 yıldan beri Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte dağ çileği projemiz var. Fide olarak üretim yapmaya başladık ama bazı fideler ürüne dönüşmeye başladı. 2021 yılında 8 bin dağ çileği fidesini toprakla buluşturduk. Bu fide piyasada satılan veya üretilen bir fide değil. Biz dağlarda yaptığımız araştırmalar ile bulduğumuz fideleri buraya getirip denedik ve 300 bin fideye ulaştık. Bunu ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz" dedi.

#5
Foto - Bu çileğin aroması çok farklı

Dağ çileğinin aroması ve lezzetiyle farklı olduğunu ifade eden Koç, "Bölge halkımız bunu bilebilir ama diğer şehirlerden gelenler çok bilemeyebilir. Daha lezzetli, daha aromalı olduğunu söylerler. Özellikle reçelinin çok lezzetli olduğu söylenir. Ürünün çeşitlenmesi için İl Özel İdaresi olarak destek verdik.

#6
Foto - Bu çileğin aroması çok farklı

Tarım İl Müdürlüğü de bitkisel ürünleri geliştirme ile ilgili bir proje hazırladılar ve bu hale geldi. Biz çiftçilerimize destek amaçlı bu projeyi hazırladık. Çiftçilerimizin her zaman yanındaydık, bundan sonra da yanında olacağız. Bu tarz ürünlerimizi geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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