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Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

2024-07-13 19:34:41
Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

Kahramanmaraş'ta bulunan Nilüfer Gölü'ndeki çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira...

#1
Foto - Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü ve çevresi kirlilik tehdidiyle boğuşuyor.

#2
Foto - Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi'nde bulunan nilüfer çiçekleri güzelliğiyle ilgi görürken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

#3
Foto - Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden su yüzerine çıkıyor.

#4
Foto - Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

Manzarası ile ilgi çeken nilüfer çiçekleri kirlilik ile boğuşuyor. Göl içerisine atılan şişe ve çöp gibi atıklar kirliliğe neden oluyor.

#5
Foto - Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

Göldeki çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira olduğu öğrenilirken, bölgenin turizme kazandırılıp çiçeklerin de koruma altına alınması bekleniyor.

#6
Foto - Bu çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira

Ufuk Geçimli isimli vatandaş bölgeye gezmeye geldiğini belirterek, "Buradaki çiçekleri görmek ve gölette serinlemek için bölgeye geldik. Hoşumuza gitti inşallah yine geliriz" dedi.

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