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Yaşam
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Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!

2024-04-12 17:43:57
Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

#2
Foto - Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

#3
Foto - Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!

Pulur Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.

#4
Foto - Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor. Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde de doğal yetişen lalelerin 15-20 günlük ömrü bulunuyor.

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