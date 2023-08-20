Bu çiçek yalnızca Türkiye’de yetişiyor

Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin olan ve Kayseri - Niğde - Adana illeri arasında bulunan Aladağlar; dünyada nadir görülen türe de ev sahipliği yapıyor. Aladağ Parmak Otu da (Potentilla Aladaghensis), dünyada sadece bu bölgede görülüyor. Beyaz veya soluk renkli çiçeklere sahip çok yıllık bir bitki olan Aladağ Parmak Otu, yaprakları üç parçalı birleşik formda ve küt dişlidir.