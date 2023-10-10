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Tarım
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Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

2023-10-10 17:05:09
Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Tadı ve aromasıyla dikkat çeken Kavaklıdere cevizi iç piyasada ilgi görmeye başladı.

#1
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Muğla'nın 880 metre rakıma sahip Kavaklıdere ilçesinde yetişen yağ oranı yüksek yöresel cevizin hasadına başlandı.

#2
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

İlçenin serin ve nemli iklim özelliklerinde, PH değeri yüksek, zengin mineral yapısına sahip toprağı cevizin yağlanmasını sağlıyor.

#3
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Beyaz-sarı, beyaz-açık kahverengi veya beyaz-kahverengi renkte üzerinde beyaz lekeler olan kabuğu ve genel görünümü itibarıyla diğer cevizlere göre belirgin şekilde iri olan Kavaklıdere cevizi iç piyasada ilgi görüyor.

#4
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Farklı aroma ve tada sahip ceviz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildi.

#5
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, ilçede sonbaharın gelmesiyle coğrafi işaretli yerli cevizin hasadına başlandığını söyledi. Demir, bu yıl birçok bölgede mevsim etkilerinden dolayı ürün kaybı olduğunu ancak Kavaklıdere'de ürün kaybı yaşanmadığını anlattı.

#6
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi ve vatandaşların gelirlerinin artırılması için kapama meyve bahçeleri oluşturulmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Demir, mermer kenti olarak bilinen ilçenin tarımla da anılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

#7
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Demir, "Vali Hanım çileği" yetiştiriciliğini yaygınlaştırdıklarını ve şu an ilçede önemli bir gelir kaynağı haline geldiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

#8
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

"Kavaklıdere cevizimiz de coğrafi işaret alması nedeniyle daha yüksek fiyatlara satılabiliyor ve ayrı bir gelir kaynağı oluyor. Kavaklıdere cevizi hem yağ oranı hem de aromasıyla farklı bir tat sunuyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki tarımsal ürünlerin hem işlenmesi hem de paketlenmesi için bir tesis kurmayı planlıyoruz. Amacımız mermer sanayi şehri olan Kavaklıdere'de ürünleri çeşitlendirip, tarımsal üretimi destekleyerek vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamak."

#9
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Kavaklıdere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Kaçmaz da ilçede birçok bahçede ceviz hasadının başladığına işaret ederek 3 bin 600 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını kaydetti. Bu yıl 35 bin ton civarında ceviz rekoltesi beklediklerini belirten Kaçmaz, "İlçemizde çam fıstığı, zeytin, kestane ile 43 bin dekar orman alanında çam fıstığı ağacı mevcut. Coğrafi işaretli cevizimiz hasat döneminde. Bölgenin en çok üretilen ürünleri arasında yer alıyor." dedi.

#10
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Ceviz hasadı yapan Orhan Yavuz, emekli olduktan sonra kendi alanlarında ceviz bahçesi oluşturmaya karar verdiklerini dile getirdi. Yaptığı araştırmaların ardından kurduğu ceviz bahçesinin 11 yaşında olduğunu anlatan Yavuz, 10 dekar alanda 200 ağaç diktiğini ve bu alanda 3 tona yakın ceviz aldığını ifade etti.

#11
Foto - Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

Kendisini örnek alan birçok kişinin köyde ceviz bahçesi oluşturduğunu belirten Yavuz, bir dekar alandan 400 kilogram ceviz almanın mümkün olduğunu, bu nedenle iyi bir gelir getirdiğini söyledi. Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık da bugüne kadar üreticileri üretim ve pazarlama anlamında desteklediklerini aktardı. Bölgede parçalı arazilerin çok olduğunu bu nedenle meyve bahçeleri oluşturulduğunu belirten Karabıyık, coğrafi işaretli cevizin bölgenin has ürünü olduğunu dile getirdi.

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