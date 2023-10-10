Bu ceviz diğerlerinden çok farklı

"Kavaklıdere cevizimiz de coğrafi işaret alması nedeniyle daha yüksek fiyatlara satılabiliyor ve ayrı bir gelir kaynağı oluyor. Kavaklıdere cevizi hem yağ oranı hem de aromasıyla farklı bir tat sunuyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki tarımsal ürünlerin hem işlenmesi hem de paketlenmesi için bir tesis kurmayı planlıyoruz. Amacımız mermer sanayi şehri olan Kavaklıdere'de ürünleri çeşitlendirip, tarımsal üretimi destekleyerek vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamak."