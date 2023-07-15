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Dünya
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Bu canlının nesli tükenmek üzere

2023-07-15 20:00:47
Bu canlının nesli tükenmek üzere

Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde nesli tükenmekte olan düz kuyruklu boynuzlu kertenkele görüntülendi.

#1
Foto - Bu canlının nesli tükenmek üzere

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi'ndeki Devil's Cornfield alanında nesli birçok nedenden dolayı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan düz kuyruklu boynuzlu kertenkeleler görüntülendi.

#2
Foto - Bu canlının nesli tükenmek üzere

#3
Foto - Bu canlının nesli tükenmek üzere

#4
Foto - Bu canlının nesli tükenmek üzere

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