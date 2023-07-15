2023-07-15 20:00:47 Bu canlının nesli tükenmek üzere
Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde nesli tükenmekte olan düz kuyruklu boynuzlu kertenkele görüntülendi.
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Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde nesli tükenmekte olan düz kuyruklu boynuzlu kertenkele görüntülendi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi'ndeki Devil's Cornfield alanında nesli birçok nedenden dolayı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan düz kuyruklu boynuzlu kertenkeleler görüntülendi.
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