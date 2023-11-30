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Yaşam
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Bu bulut görenleri şaşırttı

2023-11-30 22:39:42
Bu bulut görenleri şaşırttı

Van'ın Özalp ilçesi semalarında oluşan mercek bulutları görüntülendi.

#1
Foto - Bu bulut görenleri şaşırttı

#2
Foto - Bu bulut görenleri şaşırttı

#3
Foto - Bu bulut görenleri şaşırttı

#4
Foto - Bu bulut görenleri şaşırttı

#5
Foto - Bu bulut görenleri şaşırttı

#6
Foto - Bu bulut görenleri şaşırttı

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