2023-11-30 22:39:42 Bu bulut görenleri şaşırttı
Van'ın Özalp ilçesi semalarında oluşan mercek bulutları görüntülendi.
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Van'ın Özalp ilçesi semalarında oluşan mercek bulutları görüntülendi.
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