  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
6
Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

2023-05-26 15:46:19
Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Tıbbi ve aromatik bitkiler orman köylüsünün geçim kaynağı oluyor

#1
Foto - Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları koruma görevinin yanı sıra orman köylülerin gelirini arttırmak ve kırsaldan kente göçü engellemek için de faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede orman köylülerine ek gelir kazandıracak birçok proje ile köylülere destek sağlanıyor.

#2
Foto - Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Bölge müdürlüğünün yetki alanlarındaki Samsun ormanlarında yapılan çalışmalar sonucunda defne, kestane, kocayemiş, taflan, sandal, tavşan memesi, menengiç, mavi yemiş, sumak, ahlat, kuşburnu, kızılcık, yemişen, üvez, yabani erik, böğürtlen, ada çayı, dağ nanesi, kekik, kantaron, sıklamen, salep, alıç ve yabani elma türlerinin doğal yayılış gösterdiği tespit edildi. Samsun’da 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılmakta ve köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlıyor.

#3
Foto - Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Kilosu oldukça pahalı olan ve özellikle yurt dışından talep gören trüf mantarı da Samsun ormanlarından toplanıyor. Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanıyor. Mantar, hassas burunlu köpekler tarafından bulunup, toprak altından çıkartılıyor.

#4
Foto - Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Orman zararlılarıyla mücadele kapsamında 2023 yılında 1250 kuş yuvası ormanlara yerleştirilecek. Ormanlara arız olan ve ağaçların ibrelerini yiyerek gelişimini yavaşlatan çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa ) zararlısına karşı mekanik ve biyolojik mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bölge müdürlüğü tarafından böceklerin yoğun olduğu ve ağaçlara zarar verdiği bölgelerde tuzaklar kuruldu. Kurulan tuzaklara yakalanan zararlılar, kuşlar tarafından besin maddesine dönüşüyor.

#5
Foto - Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Ayrıca odun dışı ürettim çerçevesinde Samsun’da 40 bin dekar kestane ormanı bulunuyor. Yaklaşık 400 ton üretim yapılıp, köylüye yıllık 2,4 milyon TL gelir sağlıyor.

İmamoğlu'ndan ilginç 'PKK' cevabı: Tövbe estağfurullah
Gündem

İmamoğlu'ndan ilginç 'PKK' cevabı: Tövbe estağfurullah

HDP ve Kandil'in sürekli destek açıklamasında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sorula..
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi
Gündem

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi

2. turda Cumhur İttifakı'nı tercih eden Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi...
Bakan Koca, Mansur Yavaş'ı rezil etti
Gündem

Bakan Koca, Mansur Yavaş'ı rezil etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'SMA' paylaşımı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cevap vererek, 14 Mayıs göndermesinde ..
Akaryakıt fiyatlarına gelecek zam iptal edildi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte benzin, motorin fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına gelecek zam iptal edildi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte benzin, motorin fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle ..
Nagehan Alçı,
Medya

Nagehan Alçı, "Maalesef" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ırkçı Ümit Özdağ'la ittifak yapmasını sert sözlerle eleştirdi.

Rusya'dan Türkiye'ye tur satışlarında payı yükseldi! Ruslar e-vize uygulamasını duyurdu: Türkiye'yi ilgilendiren karar!
Yaşam

Rusya'dan Türkiye'ye tur satışlarında payı yükseldi! Ruslar e-vize uygulamasını duyurdu: Türkiye'yi ilgilendiren karar!

Rusya, pandemi döneminde askıya aldığı e- vize uygulamasını dost ülkeler için müjdeyi duyurdu! Yeniden başlatıyoruz diyerek dünyaya duyurdul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23