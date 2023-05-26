Bu bitkiler geçim kaynağı oldu! Yıllık 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Orman zararlılarıyla mücadele kapsamında 2023 yılında 1250 kuş yuvası ormanlara yerleştirilecek. Ormanlara arız olan ve ağaçların ibrelerini yiyerek gelişimini yavaşlatan çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa ) zararlısına karşı mekanik ve biyolojik mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bölge müdürlüğü tarafından böceklerin yoğun olduğu ve ağaçlara zarar verdiği bölgelerde tuzaklar kuruldu. Kurulan tuzaklara yakalanan zararlılar, kuşlar tarafından besin maddesine dönüşüyor.