Bu binalar Japonların dikkatini çekti

TOKİ’de 90 günde 4 blok inşaatının tamamlandığına da dikkat çeken Karslıoğlu, “TOKİ’nin yapmış olduğu tünel kalıp sistemi dünyaya örnek olmuştur. 4 saatte bir tablayı dökebilecek durumdayız. Depremde de TOKİ’nin projelerinin hasar görmemesi tüm dünyada özellikle Japonya’da dikkat çekti. TOKİ, burada literatüre giren bir çalışma yürütüyor. 90 günde yumurtadan bir canlı hayvan çıkarken burada biz 90 günde 4 blok bitiriyoruz. Bu tip projeyi çizip belediyeye teslim ettiğinizde belediyenin projeyi inceleme süresine kadar biz inşaatı bitiriyoruz” diye konuştu.