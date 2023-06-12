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Yaşam
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Bu binalar Japonların dikkatini çekti

2023-06-12 19:17:10
Bu binalar Japonların dikkatini çekti

Adana'da yapımı devam eden afet konutlarında uygulanan 'Tünel kalıp' sistemi Japonya'da dikkat çekti.

#1
Foto - Bu binalar Japonların dikkatini çekti

Adana’da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutları hızla yükseliyor. 24 blok ve 590 konuttan oluşacak Buruk Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan konutların 5 bloğu tamamlandı, diğerlerin de de çalışmalar sürüyor. İlk dairelerin depremzede ailelere teslimatının ise Kasım ayında yapılması planlanıyor.

#2
Foto - Bu binalar Japonların dikkatini çekti

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

#3
Foto - Bu binalar Japonların dikkatini çekti

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çalışmaların çok hızlı sürdüğünü belirten Karslıoğlu, “Adana’nın Yumurtalık ilçesi Akyuva Mahallesi’nde 405, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi’nde 1104, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde 511, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde 581, Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi’nde 590 konut olmak üzere toplam 3 bin 200 konutun inşaatı sürüyor. Diğer projelerin de ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu binalar Japonların dikkatini çekti

Şantiyelerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışıldığını aktaran Karslıoğlu, “Cumhurbaşkanımız vatandaşlara 1 yıl da evlerini teslim edeceğiz sözünü verdi. Cumhurbaşkanımızın hızına yetişmek mümkün değil ancak burada 7 gün 24 saat esasında çalışmaya devam ediyoruz. İlk daireleri Kasım, Aralık ayında teslim edeceğiz” dedi.

#5
Foto - Bu binalar Japonların dikkatini çekti

TOKİ’de 90 günde 4 blok inşaatının tamamlandığına da dikkat çeken Karslıoğlu, “TOKİ’nin yapmış olduğu tünel kalıp sistemi dünyaya örnek olmuştur. 4 saatte bir tablayı dökebilecek durumdayız. Depremde de TOKİ’nin projelerinin hasar görmemesi tüm dünyada özellikle Japonya’da dikkat çekti. TOKİ, burada literatüre giren bir çalışma yürütüyor. 90 günde yumurtadan bir canlı hayvan çıkarken burada biz 90 günde 4 blok bitiriyoruz. Bu tip projeyi çizip belediyeye teslim ettiğinizde belediyenin projeyi inceleme süresine kadar biz inşaatı bitiriyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - Bu binalar Japonların dikkatini çekti

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