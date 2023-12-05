Bu bina İstanbul’un üç dönemin izlerini taşıyor

Binanın korunmasız göründüğünü kaydeden Aydemir, "Çok büyük, kapsamlı bir çalışmayla bu işin korumasına girerseniz maliyet çok yükselir. Oysa dünyada dondurma yöntemiyle yapılan koruyucu yöntemler var. Bu cepheyi en azından yıkılmadan, zarar görmeden hem dış etkenlerden hem başka etkenlerden, insan faktörlerinden korumak adına cepheye bir sağlamlaştırma, bir koruma yapılabilir. Bu da yine bir işbirliğiyle mümkün." dedi. Aydemir, binanın korunmadığı takdirde, deprem ya da en ufak bir yer hareketiyle, suyla ilgili problemlerde bu yapıların kaybedilebileceğini dile getirdi. Binanın 11. yüzyıldan kalma olduğunu belirten Aydemir, yapılacak malzeme analiziyle daha erken dönemlere de tarihlenebileceğini söyledi. Aydemir, bu binada, İstanbul'un üç katmanını daha küçük ölçekte ve sanki bir "pasta dilimi" gibi okuyabildiklerini ifade ederek, yapının daha görünür ve korunur olması gerektiğine dair değerlendirmede bulundu.