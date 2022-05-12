Bu besinler Akciğerleri temizliyor

Zencefil Bitki çaylarında ve içeceklerde sıkça kullanılan zencefil, akciğerlerdeki toksik maddelerin dışarı atılmasında oldukça etkili bir besindir. Daha rahat nefes almanın anahtarı olan zencefil, nikotin gibi zararlı maddelerin biriktiği ciğerleri anında temizliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hem taze hem de toz olarak kullanabileceğiniz zencefili, çaylarınıza ya da yemeklerinize koyarak tüketebilirsiniz.