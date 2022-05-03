Bu besinden yiyenler sıkıntı çekiyor! İltihap, uyuşma, ağrı ve tutulma…

İltihaplanma, her ne kadar vücudun kendine ait bir savunma mekanizması olsa da sıklıkla gerçekleşmesi, vücutta istenmeyen birçok hastalığa da zemin hazırlıyor. Bu nedenle tüketilen besinlere dikkat etmekse en büyük önlemlerin başında geliyor. Fıstık ezmesi birçok insanın favori atıştırmalıklarından biri. Hatta sağlıklı ve fit yaşam için yapılan tatlıların çoğunda şeker yerine fıstık ezmesi ile tatlandırmayı tercih ediyorlar.