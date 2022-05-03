2022-05-03 10:26:58 Bu besinden yiyenler sıkıntı çekiyor! İltihap, uyuşma, ağrı ve tutulma…
Sağlıklı beslenenler sofrasından eksik etmiyor. Özellikle spor yapanlar tarafından çoğunlukla kas yapımına destek olacağı düşüncesiyle spor öncesi ve sonrasında da sıklıkla tüketiliyor. Son zamanlarda kahvaltı sofralarının favorisi haline gelen fıstık ezmesi, özellikle spor yapanların vazgeçilmezi. Severek tüketilen bu atıştırmalık aslında bilmediğimiz birçok sağlık problemine de zemin hazırlayabilir. İşte fıstık ezmesi yemeden önce bilmeniz gerekenler.