Bu berbere giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Sokağa atılan eski eşyaları toplayarak bu dizaynı oluşturduğunu söyleyen berber Murat Erler, “30’lu yaşlarımda eski eşyalara ilgim oldu. Küçük küçük biriktirmeye başladım. Sonrasında ise berber dükkanımı antikacı olarak tasarladım. Bu fanteziyi kurdum ve bu dekorasyon Tokat’a nasip oldu. Burada plakçalarımız var. Siyah beyaz televizyonumuz var.