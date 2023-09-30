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Bu ayrıntıya dikkat edin! Rumlar sahneye çıktı! Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yeni adres

2023-09-30 12:12:35
Bu ayrıntıya dikkat edin! Rumlar sahneye çıktı! Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yeni adres

Azerbaycan'a akıl almaz suçlamalar yönelten ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin resmi açıklamasında, gözden kaçmayacak bir detay var. Karabağ'da Azerbaycan'ın zafere ulaşmasıyla başlayan yeni dönem bir yandan tarafların müzakereleri bir yandan da göçle devam ediyor.

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Foto - Bu ayrıntıya dikkat edin! Rumlar sahneye çıktı! Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yeni adres

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bir hafta içinde 89 bin Ermeninin Karabağ'dan ayrıldığını ve göç edenlere yönelik herhangi bir kötü muamele bildirilmediğini duyurdu. UNHCR Ermenistan Temsilcisi Kavita Belani, Azerbaycan tarafının göçmenlere karşı kötü muamele sergilediğine dair bir olay yaşanmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler ekipleri, Karabağ'da yaşayan yaklaşık 120 bin kişiden dörtte üçünün ayrılmasıyla Ermenistan'da gitgide artan acil insani durum nedeniyle alarma geçmiş halde.

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Foto - Bu ayrıntıya dikkat edin! Rumlar sahneye çıktı! Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yeni adres

BM ayrıca Azerbaycan'ın daveti üzerine Karabağ'a bir heyet gönderiyor. Karabağ'daki ayrılıkçı rejim, Birleşmiş Milletler heyetlerinin bölgeye erişimine 30 yıldır izin vermiyordu. Azerbaycan tarafında ise, sınırda sıkı bir kontrol var. Azerbaycan sınır muhafızları, Laçın koridorundan Ermenistan'a geçmeye çalışan önemli iki ismi daha yakaladı. Karabağ'daki ayrılıkçıların milis ordusunda görev yapan tümgeneral David Manukyan, kontrol noktasında gözaltına alındı. Davit Manukyan, tıpkı Ruben Vardanyan gibi helikopterle Bakü'ye götürüldü ve tutuklandı. Perşembe günü ayrıca Levon Mnatsakanyan da gözaltına alındı. Kağıt üstündeki yönetim tarafından general rütbesi verilen Levon Mnatsakanyan, 2015'ten 2018'e kadar işgal rejiminin savunma bakanı olarak görev yapmıştı. Azerbaycan askerleri, Karabağ'daki işgal rejiminin lideri Ruben Vardanyan'ı hafta içinde yine Laçın'da yakalamıştı.

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Foto - Bu ayrıntıya dikkat edin! Rumlar sahneye çıktı! Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yeni adres

RUMLAR SAHNEYE ÇIKTI! Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ'a 30 yıl sonra dönmeye hazırlanması, Ermenistan'ın sıkı müttefiklerini oldukça rahatsız etmiş görünüyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, resmi açıklamayla Ermenistan'a destek verip Azerbaycan'ın 'etnik temizlik' yaptığını ileri sürdü. Uluslararası toplumu Azerbaycan'a karşı harekete geçmeye çağıran Rumlar, Bakü yönetiminin 19 Eylül'de başlayıp 24 saatte zafere ulaşan operasyonunu da kınadıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Azerbaycan'ın 2020'de imzalanan ateşkes antlaşmasını ihlal ettiği iddia edildi, Bakü yönetiminden Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi istendi. Açıklamada ayrıca Güney Kıbrıs ve Ermenistan arasında güçlü tarihi bağlar olduğu vurgulandı, Karabağ'dan ayrılanlara insani yardım sözü verilip bazılarının Güney Kıbrıs'ta barınabilmesinin üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Beklendiği gibi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin açıklaması Ermenistan yerel medyasında geniş yankı buldu. 2 EKİM'DE GİDİYORLAR Diğer yandan, Azerbaycan'da Karabağ için oluşturulan Çalışma Grubu'nun Pazartesi günü bölgenin en önemli şehri Hankendi'yi ziyaret etmesi bekleniyor. 2 Ekim'de Hankendi'ye gidecek Çalışma Grubu'nun ilgi alanları, sosyal, insani, altyapı ve ekonomi konuları. Ekip, sorunları yerinde inceleyecek. ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜŞTÜLER Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin üçüncü buluşması, yine Yevlah kentinde gerçekleşti. Yeniden entegrasyon ve insani yardım konuları geniş şekilde müzakere edildi. Azerbaycan medyası, tarafların Karabağ'daki işgal rejiminin kendi kendini fesh etmesinden sonra ilk kez görüştüğünü vurguluyor.

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