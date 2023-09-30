Bu ayrıntıya dikkat edin! Rumlar sahneye çıktı! Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yeni adres

RUMLAR SAHNEYE ÇIKTI! Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ'a 30 yıl sonra dönmeye hazırlanması, Ermenistan'ın sıkı müttefiklerini oldukça rahatsız etmiş görünüyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, resmi açıklamayla Ermenistan'a destek verip Azerbaycan'ın 'etnik temizlik' yaptığını ileri sürdü. Uluslararası toplumu Azerbaycan'a karşı harekete geçmeye çağıran Rumlar, Bakü yönetiminin 19 Eylül'de başlayıp 24 saatte zafere ulaşan operasyonunu da kınadıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Azerbaycan'ın 2020'de imzalanan ateşkes antlaşmasını ihlal ettiği iddia edildi, Bakü yönetiminden Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi istendi. Açıklamada ayrıca Güney Kıbrıs ve Ermenistan arasında güçlü tarihi bağlar olduğu vurgulandı, Karabağ'dan ayrılanlara insani yardım sözü verilip bazılarının Güney Kıbrıs'ta barınabilmesinin üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Beklendiği gibi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin açıklaması Ermenistan yerel medyasında geniş yankı buldu. 2 EKİM'DE GİDİYORLAR Diğer yandan, Azerbaycan'da Karabağ için oluşturulan Çalışma Grubu'nun Pazartesi günü bölgenin en önemli şehri Hankendi'yi ziyaret etmesi bekleniyor. 2 Ekim'de Hankendi'ye gidecek Çalışma Grubu'nun ilgi alanları, sosyal, insani, altyapı ve ekonomi konuları. Ekip, sorunları yerinde inceleyecek. ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜŞTÜLER Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin üçüncü buluşması, yine Yevlah kentinde gerçekleşti. Yeniden entegrasyon ve insani yardım konuları geniş şekilde müzakere edildi. Azerbaycan medyası, tarafların Karabağ'daki işgal rejiminin kendi kendini fesh etmesinden sonra ilk kez görüştüğünü vurguluyor.