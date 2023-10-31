Bu araştırma, evli çiftleri kıllandıracak! Tek tek açıklandı! Bakın, en çok hangi meslekler aldatıyormuş

Yapılan bu araştırma evli çiftleri kuşkuya sokacak! Eşlerini en çok aldatan meslekler açıklandı! Bakın hangi meslekler aldatmaya daha eğilimli... Ekim 2023'te yapılan bir araştırmaya göre, insanların eşlerini en çok iş yerinde aldattığı ortaya çıktı. Bu çarpıcı araştırmada, ilişkilerin ?'inin iş yerinde gerçekleştiği ve her beş çalışandan birinin eşine sadakatsizlikte bulunduğu belirlendi. Sözcü Gazetesi'nin yayınladığı habere göre özellikle iş yerlerindeki sadakatsizlik hikayelerinin artmasının nedeni olarak, günlük stresten kurtulmak isteme ihtiyacı gösteriliyor. İş yerleri, herkesin kendini en iyi şekilde sergilediği, birlikte öğle yemeği yendiği ve düzenli kahve molalarının verildiği yerlerdir. Bu nedenle iş yerleri, ilişkilerin gelişmesi için verimli bir zemin olarak kabul ediliyor.