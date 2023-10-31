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Bu araştırma, evli çiftleri kıllandıracak! Tek tek açıklandı! Bakın, en çok hangi meslekler aldatıyormuş

2023-10-31 16:31:00
Bu araştırma, evli çiftleri kıllandıracak! Tek tek açıklandı! Bakın, en çok hangi meslekler aldatıyormuş

Yapılan bu araştırma evli çiftleri kuşkuya sokacak! Eşlerini en çok aldatan meslekler açıklandı! Bakın hangi meslekler aldatmaya daha eğilimli... Ekim 2023'te yapılan bir araştırmaya göre, insanların eşlerini en çok iş yerinde aldattığı ortaya çıktı. Bu çarpıcı araştırmada, ilişkilerin ?'inin iş yerinde gerçekleştiği ve her beş çalışandan birinin eşine sadakatsizlikte bulunduğu belirlendi. Sözcü Gazetesi'nin yayınladığı habere göre özellikle iş yerlerindeki sadakatsizlik hikayelerinin artmasının nedeni olarak, günlük stresten kurtulmak isteme ihtiyacı gösteriliyor. İş yerleri, herkesin kendini en iyi şekilde sergilediği, birlikte öğle yemeği yendiği ve düzenli kahve molalarının verildiği yerlerdir. Bu nedenle iş yerleri, ilişkilerin gelişmesi için verimli bir zemin olarak kabul ediliyor.

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Foto - Bu araştırma, evli çiftleri kıllandıracak! Tek tek açıklandı! Bakın, en çok hangi meslekler aldatıyormuş

Ankete katılan kişiler arasında fiziksel ilişkilerin yanı sıra duygusal ilişkilerin de oldukça yaygın olduğu gözlendi. Bu, insanların iş yoğunluğu ve zorlukları nedeniyle meslektaşlarına ilgi duyduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, satış sektöründe çalışanlar, iş yerinde ilişki yaşadıklarını kabul eden yüzde 14,5'lik çarpıcı bir oranla en çok sadakatsizlik yaşayanlar arasında yer alıyor. Düzensiz çalışma saatleri ve sıkça düzenlenen etkinlikler, sadakatsizliğin ana üreme alanı olarak öne çıkıyor. Akademisyenler ise yüzde 13,7 oranla iş yerinde sadakatsizlik yaşayan meslek grupları arasında bulunuyor. Sağlık çalışanları da yoğun çalışma saatleri ve stres nedeniyle benzer durumlarla karşı karşıya kalabiliyor.

#2
Foto - Bu araştırma, evli çiftleri kıllandıracak! Tek tek açıklandı! Bakın, en çok hangi meslekler aldatıyormuş

Sadakatsizliğin öne çıktığı meslek grupları şunlar: 1. Satış 2. Öğretmen ve akademisyen 3. Sağlık hizmeti 4. Taşımacılık ve lojistik 5. Etkinlik yönetimi 6. Mühendislik ve imalat 7. İnşaat 8. Muhasebe, bankacılık ve finans 9. IT 10. Silahlı kuvvetler

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