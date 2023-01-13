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Yaşam
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Bu ağaç 558 yıldır fındık veriyor

2023-01-13 15:34:05
Bu ağaç 558 yıldır fındık veriyor

Asırlık fındık ağacı, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

#1
Foto - Bu ağaç 558 yıldır fındık veriyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 573 yıllık Türk fındığı ağacı adeta yıllara meydana okuyor.

#2
Foto - Bu ağaç 558 yıldır fındık veriyor

Keçikıran köyünde bulunan ve 2008 yılında 558 yaşında olduğu tespit edilerek tescillenen fındık ağacı, hala meyve vermeye devam ediyor. 19 metre boyunda ve 129 santimetre çapında olan ağaç, gövdesinin kalınlığıyla büyük ilgi görüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen Türk fındığı ağacının, Bolu bölgesinde tek olduğu biliniyor.

#3
Foto - Bu ağaç 558 yıldır fındık veriyor

Keçikıran köyü muhtarı Birol Taşgın, "Anıt ağaç 2008 yılında koruma altına alındı, tescillendi. Ağacın boyu 19 metre. Ağacın şuan ki yaşı 573. Ağacı koruma altına aldık. Vatandaşlarımız, köylümüz bu ağacın meyvesinden faydalanıyorlar. Bu ağaç gibi Bolu bölgesinde yok, duymadım. Fındığının diğer fındıklara göre çok besleyici olduğu söyleniyor" dedi.

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