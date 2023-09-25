Bu ada tüm gözleri üzerine toplayacak

Bunun ana nedeni Doğu Katolik ve Ortodokslar tarafından hala devam eden toplu su vaftizi törenlerinin en eski ayak izlerinin burada olmasıdır. Kedreai kayıtlara göre Hristiyanlık Çağı'nda da çok önemli bir dini merkez olmuştur. Ada'nın o zamanki adı Piskopos Adası." diye konuştu.