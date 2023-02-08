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Hayat-Aktüel
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Bu acıya yürek dayanmaz!

2023-02-08 22:24:05
Bu acıya yürek dayanmaz!

Adıyaman’da deprem sonrası enkaz altında kalan 6 kişilik Akay ailesinden hayata tutunabilen olmadı.

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Foto - Bu acıya yürek dayanmaz!

Hüseyin Akay, eşi Emire Akay ve çocukları Emir ve Zuhan Akay ile depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

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Foto - Bu acıya yürek dayanmaz!

#3
Foto - Bu acıya yürek dayanmaz!

Hastaneye kaldırılan Ozan Akay, tedavi altına alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

#4
Foto - Bu acıya yürek dayanmaz!

Hastaneye kaldırılan Ozan Akay, tedavi altına alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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