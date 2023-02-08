2023-02-08 22:24:05 Bu acıya yürek dayanmaz!
Adıyaman’da deprem sonrası enkaz altında kalan 6 kişilik Akay ailesinden hayata tutunabilen olmadı.
Adıyaman’da deprem sonrası enkaz altında kalan 6 kişilik Akay ailesinden hayata tutunabilen olmadı.
Hüseyin Akay, eşi Emire Akay ve çocukları Emir ve Zuhan Akay ile depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.
Hastaneye kaldırılan Ozan Akay, tedavi altına alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Hastaneye kaldırılan Ozan Akay, tedavi altına alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.
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