2023-01-09 15:30:24 Bu acıya yürek dayanmaz
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün akşamüstü Onur Kaçım (27) idaresindeki 45 AJY 704 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden baba Hikmet Kaçım (50), anne Nadide Kaçım (49) ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kızları Melike Kaçım (15) için Manisa'nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesindeki İmam-ı Azam Camiinde cenaze namazı kılındı.