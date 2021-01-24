2021-01-24 13:59:51 Bu 7 besin vücudu tertemiz yapıyor! Uzmanlar ısrarla uyarıyor
Bazı besinler içerdiği mineral ve vitamin sayesinde vücudumuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Bilim insanları, vücudumuz düzgün bir şekilde detoks yapıyorsa ve bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler dengedeyse; soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkları antibiyotiksiz atlatacak kadar süper bir güce sahip olduğumuzu söylüyor. Peki, vücudumuzda detoks etkisi yaratan, ağır metalleri temizleyen ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan yiyecekler hangileri? İşte vücudu doğal yollarla temizleyen 7 yiyecek...