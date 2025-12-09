Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

Düşük faiz oranları borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla petrol talebini destekleyebilecek bir unsur olarak görülse de bazı uzmanlar bu etkinin şimdilik sınırlı kalabileceğini ifade ediyor. Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içinde yayımlayacağı "Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu" da piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde teknik olarak 65,20 dolar direnç, 56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.