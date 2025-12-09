  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 62,12 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşte, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderlerinin katıldığı zirvede ele alınan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları önemli rol oynuyor. Uzmanlar, kalıcı barışın arz öngörülebilirliğini artırarak fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını belirtirken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler de piyasaların odağında yer alıyor.

#1
Foto - Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda düşüş eğilimini sürdürerek 62,12 dolardan işlem görüyor. Dün 63,79 dolara kadar yükseldikten sonra günü 62,33 dolardan tamamlayan Brent, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybetti. Fiyatlardaki bu düşüşün temelinde iki ana unsur bulunuyor.

#2
Foto - Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

Dün 63,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 62,12 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,46 dolardan alıcı buldu.

#3
Foto - Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

Fiyatlardaki düşüşte Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik çabalar ve yaklaşan ABD faiz kararına ilişkin belirsizlikler etkili oluyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra'da gerçekleştirdikleri zirvede Ukrayna’da kalıcı ve adil barış için atılması gereken adımları ele aldı. Liderler, Avrupa güvenliği açısından ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinin önemine vurgu yaparak, süreçte kaydedilen ilerlemeyi desteklediklerini ifade etti.

#4
Foto - Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

PETROL FİYATLARI ÜZERİNDE BARIŞ BASKISI Uzmanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanmasıyla bölgedeki enerji altyapısına yönelik tehditlerin azalarak arz tarafında öngörülebilirliğin artacağını savunuyor. Bu durumun kısa vadede petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı da piyasaların odağında yer alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 87 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülürken, enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed’in yarınki kararında

Düşük faiz oranları borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla petrol talebini destekleyebilecek bir unsur olarak görülse de bazı uzmanlar bu etkinin şimdilik sınırlı kalabileceğini ifade ediyor. Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içinde yayımlayacağı "Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu" da piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde teknik olarak 65,20 dolar direnç, 56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

