Brent yeniden düşüş trendinde: Gözler Fed'in yarınki kararında
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 62,12 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşte, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderlerinin katıldığı zirvede ele alınan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları önemli rol oynuyor. Uzmanlar, kalıcı barışın arz öngörülebilirliğini artırarak fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını belirtirken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler de piyasaların odağında yer alıyor.