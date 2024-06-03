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Yaşam
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Bozkırın saklı cenneti: Değirmenaltı Şelalesi

2024-06-03 18:12:59
Bozkırın saklı cenneti: Değirmenaltı Şelalesi

Sivaslılar sıcak günlerden bunaldıklarında soluğu bozkırın saklı cenneti Değirmenaltı Şelalesi'nde alıyor.

#1
Foto - Bozkırın saklı cenneti: Değirmenaltı Şelalesi

Sivas’ın Yıldız beldesinde bulunan Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Bozkırın saklı cenneti: Değirmenaltı Şelalesi

Yeşil renklerin tonu, su sesi ve mesire alanıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Değirmenaltı Şelalesi, çevre halkı tarafından da yoğun ilgi görüyor. Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

#3
Foto - Bozkırın saklı cenneti: Değirmenaltı Şelalesi

Değirmenaltı Şelalesi'ne ilk kez geldiğini söyleyen Özlem Küçükkaya, “Çok şahane bir yer, şelaleyi çok beğendim. Ağaçlıklar, yeşillikler şahane. Buranın insana huzur veren bir özelliği var. Bu şelaleye herkesin gelmesini ve görmesini tavsiye ederim” dedi.

#4
Foto - Bozkırın saklı cenneti: Değirmenaltı Şelalesi

Lise 2’nci sınıf öğrencisi Hiranur Küçükkaya ise, “Buraya ikinci kez geliyorum. Özellikle sınav haftamdan sonra buraya gelince kendimi dinlenmiş hissediyorum. Çok güzel bir yer. Şehir hayatından sıkılmış insanların buraya gelmeleri iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

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