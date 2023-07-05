Böylesine Avrupa’da rastlanmaz! İşte böyle olur Türk polisi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'da polis memurunu Valilik makamında ağırlayarak özverili davranışından dolayı hediye ile ödüllendirdi. Vali Masatlı, “Polis memuru arkadaşımız, birçok polis arkadaşımızın her zaman sergilediği davranışı sergiledi bu davranışlar vatandaşlarımızı memnun ediyor. Bu sadece arkadaşlarımızın görünen yüzü. Polislerimiz bu tür davranışları her zaman sergiliyorlar. Polis memuru Hasan Aba kardeşimize teşekkür ediyorum” dedi. Polis memuru Hasan Aba ise, “Her polis arkadaşımızın yapacağı bir davranışı yaptım, görevimi vazifemi yaptım. Deprem bölgesindeyiz, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.