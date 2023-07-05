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Böylesine Avrupa’da rastlanmaz! İşte böyle olur Türk polisi

2023-07-05 15:14:44
Böylesine Avrupa’da rastlanmaz! İşte böyle olur Türk polisi

İskenderun’da yaşanan bir olay, Türk polisinin vicdanını gözler önüne serdi. Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis, takdir topladı.

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Foto - Böylesine Avrupa’da rastlanmaz! İşte böyle olur Türk polisi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde su basan sahilde yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı sırtında taşıyarak yolun karşısına geçiren polis memuru, Vali Mustafa Masatlı tarafından ödüllendirildi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’ın İskenderun ilçesinde zaman zaman su baskınları yaşanıyor. Med cezir döngüsüne bağlı olarak İskenderun’da dün yaşanan deniz suyu taşkınında ilçe merkezinde hayat olumsuz etkilendi. Vatandaşlarsa yaşanan su baskınıyla birlikte zor anlar yaşadı. Su basan yolda yürümekte güçlü çeken yaşlı bir adamın yardımınaysa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hasan Aba yetişti. Trafik polisinin depremzedeyi sırtında taşıdığı anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.

#2
Foto - Böylesine Avrupa’da rastlanmaz! İşte böyle olur Türk polisi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'da polis memurunu Valilik makamında ağırlayarak özverili davranışından dolayı hediye ile ödüllendirdi. Vali Masatlı, “Polis memuru arkadaşımız, birçok polis arkadaşımızın her zaman sergilediği davranışı sergiledi bu davranışlar vatandaşlarımızı memnun ediyor. Bu sadece arkadaşlarımızın görünen yüzü. Polislerimiz bu tür davranışları her zaman sergiliyorlar. Polis memuru Hasan Aba kardeşimize teşekkür ediyorum” dedi. Polis memuru Hasan Aba ise, “Her polis arkadaşımızın yapacağı bir davranışı yaptım, görevimi vazifemi yaptım. Deprem bölgesindeyiz, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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