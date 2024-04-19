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Spor
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Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

2024-04-19 10:49:29
Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, 3-2'lik mağlubiyetin rövanşında rakibine üstünlük kuramadı. Karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta Yunan ekibine elendi. Bu karşılaşmanın ardından Yunan basınında şok manşetler atıldı. Yunanlar, haddini aşan başlıklarla Türk futbolseverlerin de tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

#2
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı.

#3
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.

#4
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı.

#5
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Uzatmanın ikinci yarısında son dakikalarda Olympiakos, Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalsa da kalan bölümde Fenerbahçe gol bulamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

#6
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti.

#7
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Fenerbahçe karşısında alınan zaferle birlikte yarı finale yükselen Olympiakos, Premier Lig ekibi Aston Villa ile eşleşti. Yunan ekibi, turu da büyük bir sevinçle kutladı.

#8
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Yunan basını ise maçın ardından attığı manşetlerle Türk taraftarların büyük tepkisini çekti. Fenerbahçe ve İsmail Kartal için hakarete varan ifadeler kullanan Yunanlar, haddini aştı.

#9
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Karşılaşmanın ardından Yunan SDNA, maçın sonucuyla ilgili olarak, "Konstantinopolis'in Düşüşü' başlığını attı.

#10
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Naftemporiki, manşetinde şu ifadeleri kullandı: "Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi."

#11
Foto - Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Ta Nea ise "Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi" manşetini kullandı.

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