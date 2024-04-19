2024-04-19 10:49:29 Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, 3-2'lik mağlubiyetin rövanşında rakibine üstünlük kuramadı. Karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta Yunan ekibine elendi. Bu karşılaşmanın ardından Yunan basınında şok manşetler atıldı. Yunanlar, haddini aşan başlıklarla Türk futbolseverlerin de tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…