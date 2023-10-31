Böylesi, eldivenle bile sevilmez! Hakikaten büyük rezalet! Şu yaptığına bakın

Evlerinden düzenli olarak altınları ve ev eşyaları çalınan çift, eve kamera taktırdı. Polisle beraber görüntüleri izleyen çift, hiç ummadığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İşte o hırsızlık anları... Ankara'nın Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı. Çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı.