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Böylesi, eldivenle bile sevilmez! Hakikaten büyük rezalet! Şu yaptığına bakın

2023-10-31 16:01:46
Böylesi, eldivenle bile sevilmez! Hakikaten büyük rezalet! Şu yaptığına bakın

Evlerinden düzenli olarak altınları ve ev eşyaları çalınan çift, eve kamera taktırdı. Polisle beraber görüntüleri izleyen çift, hiç ummadığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İşte o hırsızlık anları... Ankara'nın Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı. Çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı.

#1
Foto - Böylesi, eldivenle bile sevilmez! Hakikaten büyük rezalet! Şu yaptığına bakın

Eve taktırılan güvenlik kamerası incelendi. Hırsızlığı, evde olmadıkları sırada göz kulak olması için anahtar verdikleri komşuları H.Y.'nin yaptığı ortaya çıktı. 28 Ekim 2023 tarihinde, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

#2
Foto - Böylesi, eldivenle bile sevilmez! Hakikaten büyük rezalet! Şu yaptığına bakın

Polise yapılan ihbar üzerine H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y. dava kapsamında mahkemeye çıkacak.

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