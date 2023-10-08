Böyle rezil bir siyaset görülmedi! CHP delegeleri satılık mı?

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül Ekrem İmamoğlu’ndan CHP İstanbul seçimlerine bir müdahale daha geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığını Özgür Çelik’in kazanması için tüm imkanlarını seferber eden Ekrem İmamoğlu bu kez de Haliç Kongre Merkezi’nde Özgür Çelik’i destekleyen ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Çelik’in kazanması için ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda bu kongrenin kazananının Özgür Çelik olması gerektiğini bunun için bütün delegelerin evlerinin tek tek ziyaret edilerek eşya eksiği, borcu, kredisi gibi bütün sıkıntıların giderilmesi için açık çek verdiği belirtildi. Ayrıca oy kullanan delegelerin Cemal Canpolat’ın listesini yırtıp, telefonla Özgür Çelik’e oy verdiklerini gösteren görüntü çekmeleri durumunda ödüllendirileceği öğrenildi.