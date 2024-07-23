2024-07-23 12:23:17 Böyle iş mi olur! Canlarını yok saydılar
Bursa'da bir nakliye aracının kapakları açık şekilde trafikte seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.
Bursa'da bir nakliye aracının kapakları açık şekilde trafikte seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.
Merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevreyolu Küçükbalıklı Mahallesi yakınlarında kameraya kaydedilen nakliye firmasına ait kamyon, eşya dolusu yükle kilometrelerce ilerledi.
Eşyalarının düşmemesi için kendi canlarını tehlikeye atan 2 çalışan ilginç görüntüler oluşturdu.
O anları hayretle izleyen trafikteki sürücüler, korna ve selektör atarak uyarıda bulunsa da sürücü uyarıları dikkate almadan yoluna devam etti. İlginç yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23