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Yaşam
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Böyle iş mi olur! Canlarını yok saydılar

2024-07-23 12:23:17
Böyle iş mi olur! Canlarını yok saydılar

Bursa'da bir nakliye aracının kapakları açık şekilde trafikte seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.

#1
Foto - Böyle iş mi olur! Canlarını yok saydılar

Merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevreyolu Küçükbalıklı Mahallesi yakınlarında kameraya kaydedilen nakliye firmasına ait kamyon, eşya dolusu yükle kilometrelerce ilerledi.

#2
Foto - Böyle iş mi olur! Canlarını yok saydılar

Eşyalarının düşmemesi için kendi canlarını tehlikeye atan 2 çalışan ilginç görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Böyle iş mi olur! Canlarını yok saydılar

O anları hayretle izleyen trafikteki sürücüler, korna ve selektör atarak uyarıda bulunsa da sürücü uyarıları dikkate almadan yoluna devam etti. İlginç yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı.

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