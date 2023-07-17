Böyle hakim olmaz olsun! Bu rezalete imza atmış! Aylık geliri dudak uçuklattı

Açıklamada, Yüksek Mahkemenin 'bu tür ziyaretler için yargı etiği kılavuzuna uyduklarından' emin olmak için yargıçlar ve personeli ile birlikte çalıştığı vurgulandı. ProPublica'nın, 6 Nisan 2023 tarihinde, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatillere çıktığını yazması, 'adalet sisteminde etik sorunlar' tartışması başlatmıştı. Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ifade edilmişti. Kongredeki Demokratlar, Thomas'a tepki gösterip yargıda reform çağrılarını dile getirirken, Senato Yargı Komitesi, Yüksek Mahkeme üyelerini bağlayan etik kurallar oluşturulması gerekliliğiyle ilgili bir oturum düzenlemişti.