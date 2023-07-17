Böyle hakim olmaz olsun! Bu rezalete imza atmış! Aylık geliri dudak uçuklattı

İnternet haber sitesi ProPublica'nın 21 Haziran 2023 günü yayınladığı başka bir haberde de ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito'nun, Cumhuriyetçi Partinin major bağışçılarından milyarder Paul Singer'in özel uçağıyla Alaska'ya 2008'de balık tutmaya gittiği, iş adamının tesisinde kaldığı ve bu lüks seyahatini yıllık finansal raporunda beyan etmediği belirtilmişti. İddiaya göre, milyarder Singer'in, bu geziden sonra en az 10 defa Yüksek Mahkemeye kendisiyle ilgili bir davaya müdahale edilmesi için gittiği ve Yargıç Alito'nun etik uygulamaya rağmen söz konusu süreçte davadan çekilmediği öne sürülmüştü. Alito, seyahat için "Alaska'ya giden özel bir uçakta normalde boş kalacak olan bir yeri doldurmama izin verildi" diyerek, özel uçağın Singer'a ek maliyet getirmediğini, kendisinin ticari olarak uçması halinde ise güvenliği için polise önemli bir masraf ve rahatsızlık vereceğini savunmuştu. ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.