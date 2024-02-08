2024-02-08 12:33:02 Böyle bir senaryoyla karşılaşmak istemeyiz... Her yer kan gölüne döndü: Metro’da feci kaza
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’nin liderliğinde, HAVELSAN’ın koordinatörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında gerçekleştirilen ‘Team Aware’ projesi çerçevesinde, 13 ülkeden 200’e yakın uzman ve personelin katılımıyla yapılan tatbikat nefes kesti. Drone ile olay yeri tespiti ve giyilebilir teknolojiler gibi teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı tatbikatta, senaryo gereği deprem nedeniyle raylardan çıkan metro vagonundaki yaralıların tahliyesi gerçeği aratmadı.