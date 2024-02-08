Böyle bir senaryoyla karşılaşmak istemeyiz... Her yer kan gölüne döndü: Metro’da feci kaza

Yapılan tüm tatbikatları yerinde takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım HAVELSAN koordinatörlüğünde, ortağı oldukları Avrupa Birliği Team Aware projesinin final programı tatbikatlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durum yönetiminde kurumsal kapasitenin artırılması, teknoloji geliştirilmesi ve inovatif projelere çok önem verdiklerini kaydeden Tarım, “2018 yılında başlayan bu proje ile afet ve acil durum ekipleri ve itfaiye teşkilatımızda giyilebilir teknolojiler ile olaylara müdahale yönetiminin inovatif olarak sağlanmasını amaçlandık. Toplam 13 ülkeden yabancı uzmanlar ve 200’e yakın personelle kimyasal alan, yangın ve tren kazası tatbikatlarını gerçekleştirdik. Proje sonuçlarının ülkemiz ve şehrimiz için çok faydalı sonuçları olacağına inanıyoruz. Proje koordinatörü HAVELSAN başta olmak üzere tüm katılımcı ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu.